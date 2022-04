Vacunación en Capital: más del 50% de los niños no tiene la segunda dosis

A lo dicho desde el Ministerio de Salud la semana pasada sobre que más de 30 mil niños no accedieron a las vacunas y las acciones para revertir esos valores, ahora es la comuna capitalina la que alerta con cifras similares.

Según informó la titular de la Subsecretaria de Salud del municipio el 50% de los niños y adolescentes de entre 3 y 18 años no completó el esquema básico de dos dosis de la vacuna. Así lo revela un informe, de acuerdo a las declaraciones realizadas esta mañana por la doctora Ana Fernanda Lagoria, Subsecretaria de Salud del municipio de la Capital.

Según Ana Fernanda Lagoria “más o menos la cobertura está entre 74 y 77%, esto hablando de la provincia. En Capital, tenemos un 50% con primera dosis y con segunda el porcentaje es un poco más bajo”. Y la funcionaria alertó, en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo que “en la edad de niños que contamos de 3 años hasta los 18 años la aplicación de la tercera dosis es directamente responsabilidad de los papás. Los chicos no pueden concurrir solos. Son niños a vacunarse y creo que los adultos tenemos que tomar consciencia de que es la mayor medida preventiva que tenemos como estándar para cualquier tipo de enfermedad”.

A raíz de este cuadro preocupante, el que se suma a lo ya dicho por Medicina Preventiva a nivel provincia, la municipalidad también activó acciones desde los espacios educativos. “En el ámbito de la Capital y en las escuelas municipales, tenemos varios proyectos a trabajar este año”, adelantó indicando que los mismos se comenzarán a poner en práctica luego de Semana Santa.

“Vamos a aprovechar para completar el calendario covid y las vacunas de calendario ordinario y obligatorio”, dijo Lagoria. Además se pondrá en marcha “Te veo bien”, que es un programa oftalmológico para que los alumnos que lo precisen consigan lentes recetados.

Responsabilidad

Tanto a nivel provincial como en el de cada comuna, que los niveles de vacunación en menores reflejen estas cifras, advierte una seria falta de responsabilidad de los padres o tutores. Y en este sentido la subsecretaria de Salud del municipio capitalino recordó que en cada operativo realizado en las escuelas municipales "siempre los papás están informados de lo que vamos a hacer con los chicos".

"Los niños están a cargo de un adulto responsable: papá, mamá, tío, abuela, lo que sea, pero un adulto. En este caso, deben tomar consciencia que debemos completar el calendario (de la vacuna). Los chicos han sido dentro de la enfermedad covid el vector de transmisión más rápido. Nos hemos relajado, por suerte no hemos tenido mayor mortalidad en la población infantil, pero no es que no pasa nada. Estamos viendo en consultorios, centros de salud y el Hospital de Niños varios niños con secuelas del covid. No tenemos que descuidar su salud”, puntualizó.

Luego Lagoria sentenció: “no nos tenemos que relajar porque las vacunas están. Entonces los esperamos pero si no vienen, los saldremos a buscar".