Vacunación a menores de 17 años: el cronograma continuará el viernes con turnos previos

La jefa del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Patricia Sacayán, brindó detalles sobre la primera jornada de vacunación a menores de 17 años con factores de riesgo en el nodo Predio Ferial. “Se inició con aquellos que ya estaban inscriptos en la página”, dijo sobre el operativo, y comentó que “para la inoculación los menores ingresan acompañados por un tutor al salón de vacunación, ayer estaban citados 1180 pacientes”. Sobre el avance de la colocación de la primera dosis de la vacuna moderna, indicó que “se va a programar el viernes pero deben esperar que se los cite”.

En el caso de los adolescentes que no pudieron asistir al turno “darles la tranquilidad de que se va a volver a programar, sugerirle que no vayan si no fueron citados porque complican el funcionamiento del operativo”, manifestó.

Al momento de asistir al nodo pidió ser tolerantes ya que “puede haber demoras porque llegan pacientes con algún tipo de discapacidad y desde el punto de vista neurológico y, obviamente, se los prioriza en la atención”.

Inscripción y patologías

Para inscribirse la profesional pidió que se revisen los requisitos y las patologías: “Les pedimos que sean fehacientes con los datos y que tengan en cuenta que lo que se ponga en la inscripción tiene carácter de declaración jurada". Se solicitó a las personas que acudan al nodo con el turno y con los certificados, además de la documentación que acredite nombre y domicilio. Con respecto a síntomas luego de la vacunación pidió no automedicarse “controlar y consultar con sus médicos de cabecera y mantener la calma en todo momento".

Sacayán pidió seguir cumpliendo con los cuidados, pese a estar inoculados con una dosis, teniendo en cuenta que no se debe actuar de manera relajada por tener la primera dosis, "los esquemas necesitan ser completados y, aún así, es necesario continuar con los cuidados. Todo se hace en función a la cantidad de dosis que ingresan a la provincia”