Vacunación para personas de 60 y 61 años en los Nodos Predio Ferial y Valle Viejo

Continuando con el Plan Operativo de Vacunación Covid-19, mañana martes 4 de mayo avanzará en el Nodo Predio Ferial la aplicación de dosis a residentes de Capital que nacieron en 1960; y el día miércoles 5 las personas nacidas en 1961.

Ambos días por la mañana (de 8 a 13 horas) aquellas personas cuyo apellido comiencen con la letra A hasta la L inclusive, y por la tarde (de 14 a 18 horas), las que tengan apellido que comiencen con las letras de la M a la Z.

Valle Viejo

En el Nodo Valle Viejo el día miércoles 5 de mayo se vacunará a personas nacidas en 1959 y 1960; y el día jueves 6 aquellos que nacieron en 1961, de 08 a 15 horas con todas las terminaciones de documento. Es obligatoria la presentación de un documento (Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI verde o celeste, o DNI tarjeta) que acredite nombre, edad y domicilio. Se recuerda que deben transcurrir 14 días entre la aplicación de la vacuna Covid y la Antigripal; no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).

La directora provincial de Epidemiología, Gloria Barrionuevo, explicó que “aquellas personas que hayan sido Covid positivo o que se hayan vacunado con la primera dosis de la vacuna contra la Covid, deben esperar tres meses para recibir la segunda dosis”. A los mismos, se los citará de forma escalonada con turno. También, aclaró que “a todas las personas vacunadas con Covishield, se les va a colocar como segunda dosis la vacuna AstraZeneca, porque son la misma vacuna con la única diferencia de ser producidas por distintos laboratorios.

En cuanto a Sinopharm, todo el stock con el que contamos se está utilizando para segunda dosis porque no hay más convenio con China, por esta razón no se van a colocar más primeras dosis con Sinophram; de acuerdo a la disponibilidad de vacunas se aplicará Sputnik y AstraZeneca”. Con respecto a estas dos vacunas, Barrionuevo remarcó que “Sputnik tiene dos componentes, el primer componente, que sería la primera dosis, por lo que la segunda dosis debe ser de Sputnik, al igual que AstraZeneca; si se vacunó con AstraZeneca la segunda dosis no puede ser de otra vacuna. Hay que ser muy cuidadosos al momento de asistir para colocarse la segunda dosis, ya sea por turno o a través de instituciones como los docentes o fuerzas de seguridad, de llevar el carné porque es muy importante colocar el tipo de vacuna que corresponde”.