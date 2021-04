Variante andina: lo que se sabe del nuevo tipo de Covid presente en la región

Aún no hay claridad si es una variante del coronavirus que proviene de Chile o Perú, pero sobre su nombre ya existe consenso. Se le denomina andina y su circulación es una realidad en varios países latinoamericanos, donde aún se espera recabar mayor información sobre aspectos como su agresividad y su transmisibilidad. Según un estudio la variante ya está circulando por varios países de la región, incluida la Argentina.

Conocida como C.37, las primeras investigaciones dieron cuenta que la nueva variante desciende de una familia del virus denominada B.1.1.1. y que circula por todo el mundo desde el inicio de la pandemia. A nivel genético, además, la C.37 reporta dos mutaciones en la proteína espícula o spike, como se le denomina en inglés.

“En Chile, se tenía conocimiento su presencia, ya se habían visto algunas cepas de virus que presentaban mutaciones que caracterizan a esta variante. Dentro de las características más importantes es que afecta a la proteína spike (que es la que interactúa con la célula humana) y eso lo comparten la mayoría de las variantes que circulan”, dijo Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Facultad de Ciencias médicas de Usach.

Los estudios más adelantados han sido realizados en Perú y fue el investigador, Pablo Tsukayama, quien dirigió el grupo de científicos que identificó la variante a través de una investigación que se hizo en un laboratorio de Lima y que desarrolló la Universidad Cayetano Heredia. El anuncio fue publicado en Virological.org, donde especialistas de todo el mundo discutieron sus resultados preliminares.

Así, por ejemplo, desde la capital se peruana reportó un acelerado crecimiento que se vio reflejado en el hecho que la C.37 estuvo presente en el 47,6% por ciento de las muestras que se procesaron entre el 1° de enero y el 18 de marzo.

La propagación, asimismo, también fue vertiginosa y cruzó rápidamente las fronteras.

“A fines de enero empezamos a observar casos de C.37 en Chile y EEUU. En abril ya se reportan 160 en Chile y 133 en Estados Unidos. Hoy la vemos en la Argentina, Brasil, Ecuador, México, Alemania, España, Francia, UK y Australia”, indicó Tsukayama a través de su cuenta de Twitter. “Hay mucho que no sabemos aún sobre C.37. Pero lo que sabemos, preocupa”, alertó el científico.

Desafíos

Uno de los principales desafíos, por cierto, tiene que ver con el control del virus ya que las mutaciones podrían ayudarle a evadir la neutralización por anticuerpos.

“Lo que se conoce hasta ahora, es que se transmitiría más fácilmente, eso quiere decir que más personas pueden infectarse. Lo que no se ha visto hasta el momento, es que pueda generar enfermedades más graves”, señaló a LA NACION Vivian Luchsinger, viróloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. “Hay que preguntarse en qué podría impactar esa nueva variante. El problema sería que no sólo se transmitiera más y tuviéramos más infectados, sino que la gente se podría enfermar más y el control de vacunas no ser todo lo eficaz que se espera. Por ello, y tomando en cuenta que es de virus inactivado, preferiría una vacuna como la Sinovac para poder abordar así todos los cambios en la proteína Spike del virus”, dijo la especialista

Para el infectólogo Ignacio Silva, el aumento de los análisis genéticos de coronavirus deberían entregar mayores luces, sobre todo considerando la proliferación de otras variantes como la de Reino Unido (B.1.1.7), la de Nueva York (B.1526), la P1 de Brasil, o la variante de Sudáfrica, que probó ser más resistente a la vacuna Pfizer.

“Hay que tomar en cuenta que la secuenciación genética en números más significativos se está realizando recién los últimos meses y en la medida que se haga mayor secuenciación en Chile y el mundo, se podrán comenzar a descubrir diferentes variantes, linaje o sub-linaje que no necesariamente van a tener una repercusión clínica y por eso, la Organización Mundial de Salud, (OMS) ha clasificado a las distintas variantes según su impacto y no todas tienen el mismo peso en relación a la circulación viral, transmisibilidad, agresividad”, dijo.

El gobierno chileno ya tomó nota de la presencia de la variante y planteó su posición a través de la subsecretaria de Salud, Paula Daza. “La OMS lo considera como una variante de interés, pero no es de preocupación”, comentó la autoridad y destacó que en el país se está haciendo una “vigilancia genómica estricta” de las nuevas variantes.

“Lo que hemos visto es que la vacuna ha sido efectivo con la circulación de cepas que tenemos en nuestro país”, indicó la autoridad. (Fuente La Nación)