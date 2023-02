Vecinos y agropecuarios de Mendoza se movilizarán en contra de la entrega de 25 mil hectáreas a comunidades mapuches

A partir de la entrega de 25 mil hectáreas a comunidades mapuches, llevada adelante por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en Mendoza, vecinos y productores agropecuarios de la provincia cuyana realizarán este sábado una movilización para pedir que den marcha atrás con el decreto.

Los manifestantes harán una caravana con el objetivo de que el organismo estatal no favorezca a comunidades que se autoproclaman mapuches. “Decimos no a la ceción de tierras”, aseguran en el afiche difundido para la convocatoria. El afiche de la convocatoria a la caravana para pedir que no cedan tierras a los autodenominados mapuches.

La movilización será a partir de las 10 de la mañana, y transitará por la Ruta 40 desde la localidad de San Carlos hasta la ciudad de Malargüe. También se esperan columnas que partirán desde Valle de Uco, General Alvear y San Rafael.

“Los mapuches nunca estuvieron en Mendoza, no son originarios de acá y encima les están entregando los recursos hídricos y avanzando sobre la propiedad privada. Desde el pueblo pretendemos dar una respuesta contundente de que vamos a defenderla en todos los ámbitos”, afirmó el productor y empresario alvearense Andrés Vavrik, ideólogo de la caravana, en diálogo con Los Andes.

Por su parte, el dirigente vecinal de Villa Mascardi Diego Frutos, que viene sufriendo la violencia de grupos extremistas mapuches, aseguró: “No vamos a permitir que este gobierno nacional de delincuentes nos siga llevando por delante con las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.

Pedido formal del gobierno de Mendoza en contra de los autodenominados mapuches

Unos días atrás, el gobernador Rodolfo “Rody” Suarez había repudiado en duros términos la decisión del INAI de reconocer la ocupación de 4.477 hectáreas en Malargüe en favor de una comunidad mapuche, que se suman a otras 21.500 hectáreas cedidas a otros dos grupos que se definen mapuches, todas ubicadas en el sur de la provincia.

Por ese motivo, se presentó ante el organismo para pedir que de marcha atrás con el decreto. Los tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del INAI fueron presentados por el ministro de gobierno provincial, Victor Ibañez Rosaz, en medio de una escalada de tensión que tiene en alerta a las autoridades cuyanas.

Algunas tierras fueron otorgadas a la comunidad Lof El Sosneado -en el distrito sanrafaelino que lleva el mismo nombre- y otras 3.500 a Lof Suyai Levfv, ubicado en la localidad de Los Molles, Malargüe. En ambos casos, desde la provincia apuntan que no está determinado si son comunidades. De hecho, advierten que ni siquiera tienen personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI), un requisito fundamental en el reconocimiento.

“Más terrenos de propiedad privada fueron cedidos a mapuches, uno en el ingreso a la Ruta 222 que nos lleva a Las Leñas, y otro frente a la Laguna de la Niña Encantada. Son 4.477 hectáreas, donde también existe actividad petrolera”, señaló el gobernador en su cuenta de la red social Twitter.

Suárez, en ese sentido, denunció que el “gobierno nacional está entregando, además de tierras, activos económicos de Mendoza” y solicitó “explicaciones a los responsables de esta falta de institucionalidad”.