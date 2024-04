Vecinos autoconvocados denuncian la no notificación de una nueva resolución ministerial

Vecinos autoconvocados mantienen el reclamo, por lo que ya se calificó de aumento desmesurado de las cuotas del IPV. La medida anunciada a principios de marzo sigue su curso, a pesar del recurso de reconsideración presentado al organismo. La novedad de las últimas horas genera más preocupación, dando que la Provincia emitió una nueva resolución ministerial sobre esta materia y la misma no fue informada a los vecinos ni a sus representantes legales.

Fue por esto por lo que este lunes se presentaron en las oficinas del CAPE del Instituto Provincial de la Vivienda, para dejar una nueva notificación de pronto despacho por la resolución anterior y un escrito solicitando la notificación oficial de la nueva resolución, para ante eso, poder arbitrar los pasos legales.

Al respecto, Sebastián Maldonado, referente de los vecinos, se mostró preocupado por el avance del Gobierno y por ello solicitó en el organismo una copia de la última resolución, advirtiendo que tiene siete días para responder o formular un reclamo formal. “Ellos tienen la maña de no publicar en el Boletín Oficial, que está establecido por ley, pero no lo hacen. Ahora me dicen que me lo pueden dar en una o dos semanas y la verdad no sabemos si esta resolución está firmada, si es legal y hasta si la disposición del aumento impactará el mes que viene o cuándo.

Maldonado apuntó contra el IPV por el incremento del 800% en el valor de la cuota y el valor mismo de la casa, lo que impacta no solo en los beneficiarios de Valle Chico sino también en vecinos de otros sectores de la Capital y del mismo Valle Central. “La resolución del 2012 perjudica a todos los catamarqueños, sean tanto de Capital como del interior”, sentenció el vecino autoconvocado.