Vecinos de El Lindero alertan por otro alud peor y que la zona ya es inhabitable

Lo anunciado se cumplió y lo sucedido este domingo, es solo el comienzo. Así lo manifiestan los vecinos de El Lindero, quienes sostienen su malestar por la falta de previsión y de obras previas en la zona donde tras las primeras alertas fueron claras y subestimadas. Ahora y tras el impactante alud, los vecinos afectados fueron evacuados y los servicios se están restablecimiento, siendo el de la luz, que el sobre el final del día, ya estuvo de nuevo en funcionamiento.

Lo dramático es que no todo está resuelto, porque el fenómeno del deslizamiento continúa. “Ahora se viene lo peor. Un mayor volumen de tierra se agrietó sobre el cerrom de manera que un desastre más grande se prepara”, sentenció Jesús Maza, el vecino que dio la primera alerta y uno de los afectados por lo sucedido este fin de semana.

La dura advertencia está relacionada con que los deslizamientos no han cesaso, de hecho las labores de EC Sapem este domingo se demoraron justamente porque aún había movimiento y esto continuo durante toda la noche. En el medio, se mantiene el cruce entre los pobladores y el intendente de Aconquija. Unos lo siguen señalando como responsable de “omisión de funcionarios públicos”, por no haber completado las obras necesarias para la disminución de riesgo. Desde la municipalidad, Cristian Gutiérrez como jefe comunal declaró este lunes que gracias a lo hecho, el impacto del alud no fue mayor.

En el medio, como “es imposible quedarnos a vivir acá”, la familia Maza que resultó directa afectada, espera la definición de su traslada y acondicionamiento de sus nuevas viviendas pero sin dejar de advertir que el cerro va a seguir cediendo.. Ellos sostienen, tras haber recorrido la zona tras el alud, que la parte alta está a punto de desprenderse . “Da escalofríos estar allí y ver todo lo que se va a derrumbar ahora. Hay más de 200 metros de grietas”, sentenció Maza