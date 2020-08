Vecinos de Puerta de Corral Quemado apoyan a Aybar

Los vecinos de las localidades de Puerta de Corral Quemado, El Durazno, Jacipunco y La Soledad se manifestaron a favor del intendente Enrinque Aybar, en replica a los dichos mediáticos de los últimos días, en los que se manifestaba que la localidad estaba naturalizando hechos aberrantes por el soborno, chantaje y el miedo.

“La causa que tomó estado público y repercusión dado el cargo que Aybar ostenta, los pobladores prefieren dejar que la Justicia sea la encargada de dar por sentado las responsabilidades, que hubiese en el caso” señalaron mediante un escrito.

“Los vecinos del pueblo solo quieren que se dejen de dar definiciones del pueblo y de la gente que habita, que primero conozcan las realidades en la que se viven y que este caso no es lo único que ocurre en la localidad y que hay muchas otras hechos que no se denuncian y que son más aberrantes y que la Justicia no actúa en los mismos. Ni tampoco las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer, ni mucho menos la asistente social del pueblo quien menciona pero no denuncia los casos que dice conocer”, indican los vecinos.