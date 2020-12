Vecinos reclaman falta de mantenimiento en el denominado Camino a la Virgen

Un grupo de vecinos de Valle Viejo, en diálogo con LA UNIÓN, expresaron su malestar por el abandono que presenta desde la rotonda donde se encuentra la imagen del Cristo Redentor, hasta inclusive el denominado Camino a la Virgen.

“Este lugar está en total abandono, los yuyos están altísimos, ya nadie limpia y la cantidad de alacranes que hay. Es una pena este descuido en épocas de nuestra Fiesta Mariana”, dijo una de las vecinas.

La mujer comentó que el año pasado, para esta misma fecha, ya estaba el lugar en excelentes condiciones. Dijo que una semana antes de que comenzaran las fiestas de la Virgen del Valle, la maleza ya estaba cortada y en las calles limpias y el sector del Camino a la Virgen, al igual que la ermita, se mantenía la limpieza para esperar a los devotos. Y mencionó que si bien no habrá procesión con la presencia de fieles, este lugar tiene una importancia significativa, más aún teniendo en cuenta que mucha gente que no podrá en el día de Virgen del Valle acercarse hasta la Catedral Basílica elegirá como todos los años llegarse hasta la ermita.

“Han dejado caer este lugar tan importante para los devotos de la Virgen del Valle. Todos los años se llena de gente esta zona. Es una pena que esté tan abandonado y que a nadie le interese limpiar un poco, aunque sea para el día de la Virgen. Como este año no podremos ir a la procesión, parece que no les importa y abandonaron la limpieza”, se quejó la mujer.

La señora comentó que en varias oportunidades pidieron a la Municipalidad de Valle Viejo que limpie el lugar y dijo que ella personalmente fue hasta las oficinas de atención al vecino; le tomaron el pedido, pero que la respuesta fue que ya iban a mandar a los empleados a que corten el pasto y acondicionen el lugar, pero hasta este fin de semana y a horas de las celebraciones marianas, no hubo solución.