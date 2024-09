Vecinos de Santa María cortan ruta por las tarifas de luz

Primero se habian manifestado frente a las oficinas de la empresa Ec Sapem, procurando tener una respuesta al fuerte incremento del servicio eléctrico. Ahora y ante la falta de respuesta, los vecinos de Santa María procedieron a dar un paso más y este jueves optaron por cortar el ingreso a la localidad.

La medida es en procura no solo de tener una solución sino a visibilizar el reclamo que se mantiene.

Recordemos que al respecto se conformó un Foro de Concejo Deliberantes con la intención de lograr un subsidio, lo que hasta la fecha no se ha concretado. A esto se debe sumar que el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán, también mostró preocupación por los altos costos. “Hoy la gente no está pudiendo pagar la luz (...) Quizás el servicio no es caro o quizás es el valor real, pero los sueldos son muy bajos",había indicado.

No obstante esto, desde la Provincia la respuesta dada por la ministra de Economía fue que el incremento tarifario es una medida nacional y que sobre eso no se tiene injerencia.