Vecinos sostienen el corte por las tierras fiscales y reclaman la presencia de Jalil

El reclamo por terrenos fiscales se agudiza en Fiambalá y luego de no haber obtenido respuesta de parte de los funcionarios provinciales, tras la primera protesta de hace diez días, nuevamente los vecinos se manifiestan. Desde este lunes y con promesa de no levantar hasta que el Gobernador de la provincia se haga presente, los pobladores sostienen el corte sobre Ruta n° 60. Corte del lunes

Los pobladores apuntan a las empresas mineras extranjeras, marcando que a ellos sí les entregaron tierras y que dejaron de lado a los propios fiambalenses. Sorayda Chaile, en diálogo con Radio Valle Viejo, en nombre de quienes asisten al corte de ruta, apuntó contra la intendenta Roxana Paulón, por negarse a brindar una respuesta o acercamiento.

La protesta, que se inició ayer, en cercanías del Paso de San Francisco, planea mantenerse y ya no esperan mediación de parte de la comuna local. A esto se suma, que de no generarse una solución y si la manifestación persiste, podría chocar con la reapertura del Paso Internacional, que está previsto justamente para este miércoles 28 de Junio, de no haber inconveniente del lado chileno.

