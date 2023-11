Venta de flores por el Día de los Fieles Difuntos: "Ha mermado muchísimo"

Este 2 de noviembre Catamarca conmemoró el Día de los Fieles Difuntos. LA UNIÓN visitó el Cementerio Municipal y dialogó con Nélida Vega, una florista que lleva trabajando en el lugar desde 1980. Ella compartió a este medio sus observaciones sobre cómo las ventas de flores han cambiado con el tiempo, especialmente en comparación con años anteriores.

A lo largo de este jueves, rigió la medida del Poder Ejecutivo Provincial que declaró asueto administrativo en toda la provincia y abarcó tanto al sector administrativo como al docente, dando paso a que, para las familias catamarqueñas, este pudiera ser un día dedicado al recuerdo y homenaje a los seres queridos que ya no están.

Nélida, con una trayectoria de más de cuatro décadas como florista en la entrada del Cementerio Municipal, destacó cómo la jornada fue diferente en comparación con años anteriores: "Muy pobre. Muy pobre en comparación al año anterior”.

Al preguntar si esta disminución era notable en comparación con otros años, Nélida comentó que, efectivamente, las ventas habían disminuido en gran medida y señaló un factor crucial: el transporte. A su entender, los problemas con los colectivos, que no operan adecuadamente y no llegan a tiempo, afectaron significativamente el número de visitantes al cementerio.

“Bajó mucho la venta. Aparte que los colectivos todos, no andan bien a horario, porque no hay gente que venga, así que merman los colectivos. Antes, para las fechas clave, ponían todos los colectivos, ahora los sacaron. Cuando es un feriado ya lo sacan y la gente no viene porque un remís está caro”, explicó Nélida.

Comparando el presente con el año pasado, la florista expresó: "Sí. Claro, el año pasado no eran tan caras las flores. Ahora son muy caras." En otros años, Nélida solía hacer pedidos más grandes para satisfacer la demanda, pero en esta ocasión, sus expectativas eran más modestas, dada la situación actual. Además, los costos de envío aumentaron significativamente y Nélida mencionó que, pagar por una sola caja de flores para su negocio, puede llegar a costar hasta $7.000 . Para transportar las flores desde la terminal, lugar donde las adquiere, hasta su ubicación, también incurre en gastos que para ella son significativos.

Sobre su evaluación de la situación actual en comparación con las crisis que vio a lo largo de su carrera, ella compartió su perspectiva: "Antes vendíamos bien. Hay que decir la verdad, antes se vendían, ahora ya no. Ha mermado muchísimo”. La disminución de las ventas es evidente y Nélida señaló que, debido a los altos precios de las flores, sus pedidos se han reducido.

En cuanto a los precios, comentó: "No hago arreglos, porque todo está muy caro. Los ramos de flores están a $600 (...) y después las rositas están a mil”. Como lo señaló, la disminución de la demanda llevó a precios más altos en el mercado. A pesar de esta realidad, algunos ramos de flores se mantienen como una opción más económica.

Con el testimonio de Nélida, se pueden vislumbrar algunas de las dificultades que enfrentan los floristas en días conmemorativos, como el Día de los Fieles Difuntos. Los cambios en la economía, la disminución de la demanda y los altos precios de las flores son desafíos que impactan a los comerciantes como ella, que dedican su vida a brindar belleza y consuelo a aquellos que visitan el cementerio en este día especial.