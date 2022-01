Viñateros fiambalenses reclamaron una mejor distribución de riego

Un importante grupo de productores viñateros de Fiambalá, en horas de la mañana de este viernes se movilizaron con preocupación hasta el Consorcio de Riego para reclamar por la reducción del tiempo de turnado de riego. De acuerdo a lo manifestado, en la actualidad padecen estar entre setenta y noventa días sin poder regar sus viñedos, y ante ello la uva perdió peso y calidad, explicaron.

En representación del Consorcio fueron recibidos por el Sr. Edgardo Gonzáles, quien se encuentra a cargo de esa institución brindando las explicaciones que los regantes solicitaban. Por otra parte, los productores expusieron que elevarán una nota a las autoridades provinciales solicitando se regularice el sistema, y de ser necesaria la intervención de dicho consorcio.

Al finalizar la reunión, algunos de los regantes destacaron como un gran paso el interés demostrado por parte de los productores en donde se pudo observar la presencia de muchos jóvenes que se están involucrando. También manifestaron la disconformidad con trabajo que viene realizando el responsable Edgardo Gonzáles, al considerar que es necesario renovar esa dirigencia, con una labor más organizada, con relevamientos, estadísticas y trabajos que permitan mejorar el sistema de riego, y de esa manera acortar el tiempo de regado en los viñedos, lo cual se transformó en intolerable a esta fecha.

"En noviembre del año 2020, en plena pandemia, nos reunimos y solicitamos el reempadronamiento para de esa manera poder hacer una nueva asamblea, pero hasta la fecha no se hizo lo peticionado. En una próxima reunión se van entregar los padrones de cada sector para que se haga el reempadronamiento, y en el día de la fecha iremos hasta el sector cordillerano para ver todas las anomalías que hay en el sistema del canal principal. Ayer se puso en marcha el desarenador de Guanchín que estaba fuera de funcionamiento por un trabajo sencillo que debían realizar. Lo mejor va ser interiorizarnos en todo el manejo y de ahí organizarnos para llegar a un buen fin. Lamentamos que el consorcio ya no dispone de ningún medio de movilidad que tenían. La camioneta y motocicleta ya no existen. Contar con eso sería una gran ayuda para agilizar los trabajos", finalizaron. (Fuente El Abaucán)