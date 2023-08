Votaron a pesar que no estaban obligados: No queremos que nuestros nietos se vayan del país

La ley que regula el voto en la Argentina exceptúa a dos grupos en cuanto a la obligación a sufragar. Los menores de 18 años y los mayores de 70 poseen el derecho a emitir su voto, pero la ley no los sanciona si decidiesen no concurrir.

En el marco de la PASO 2023, y ante el temor de que el descontento y el enojo social hacia la clase política genere un bajo porcentaje de participación electoral.

¿Por qué votaron aquellos que no están obligados a hacerlo?: testimonios

Susana y Eugenio, una pareja de 82 años que vive en San Cristóbal y lleva más de 50 años de casados, compartieron un sentimiento en común en relación a la necesidad de ser parte de una nueva votación en la Argentina.

“Tenemos que pedir que cambien todas las cosas”, reflexiona Eugenio antes de que su esposa remarcara: “Queremos mejorar y aportar para que nuestros hijos y nietos no sufran. Porque aunque estamos decepcionados, tenemos esperanzas de cambiar las cosas. Que ellos no se vayan del país. Tuvimos la oportunidad de ser hijos de inmigrantes, llegar a la universidad y tener un título”.

Roberto, de 88 años, indicó: “Vengo porque espero que mi voto sirva, para que la gente esté tranquila y viva en paz. Salís a la calle y no sabés si volvés a tu casa. Te matan para sacarte un caramelo”.

“Tengo una obligación moral y ética. Vengo porque durante muchos años quise votar y no pude. Es una satisfacción y un deber poder hacerlo. Por mi edad, por muchos años tuve prohibido votar”, sostuvo Graciela, de 86 años, mientras hacía fila para ingresar a una escuela en el barrio porteño de Constitución.

Valentín, de 15 años, votó por primera vez. Antes de realizarlo expresó: “Vengo a votar porque me siento muy influencia por mi hermano mayor. Él está bastante interesado con la política y bueno, siempre me habla de eso y por eso vengo a votar, a pesar de que podría faltar si quisiera”.

Virginia, de 75, se conmovió al hablar del derecho a votar y de lo que significa cada domingo que respeta el ritual de votar junto a su hermana y luego almorzar con ella: “Para mí es una alegría venir a votar, porque soy muy argentina y me gusta elegir. Me siento bien. Estoy emocionada porque es un día patrio. Yo soy jubilada y gracias a Dios que me ayuda mi hija puedo estar bien”.