Vouchers educativos: 8 mil alumnos catamarqueños accedieron al beneficio

La ayuda que depende del Ministerio de Capital Humano, está disponible para las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal. En el caso de Catamarca, aplicaron para esto más de diez mil alumnos, y hasta el momento, fueron aprobados 8 mil estudiantes.

La cifra fue confirmada por el ministro de Educación, Dalmacio Mera, remarcando que este beneficio aplica para quienes asisten a colegios de gestión privada, subvencionados por el Estado. El dato es brindado luego que el funcionario participara este lunes de la reunión del Consejo Federal de Educación.

“Hasta hoy son 8 mil los alumnos de instituciones educativas públicas de gestión privada de Catamarca que recibirán los vouchers educativos”, anunció Mera en diálogo con Radio Valle Viejo. El ministro luego puntualizó: “Esta es información que nos brindó Nación y se está trabajando con el resto de las solicitudes. En cuanto a la cifra, es un número importante, porque son ocho mil familias que se benefician pero no tengo más información desagregada sobre esto. Dentro del universo de nuestros colegios privados, tenemos una realidad de escuelas que varían mucho el cobro de la cuota mensual. Con lo cual hay que ver el impacto nominal que tiene en cada uno”.

Recordemos que el vouchers se trata de una herramienta de asistencia para los estudiantes que cursan en establecimientos pagos y que, por el ritmo inflacionario, no pueden afrontar la totalidad de la cuota mensual, por lo que esta ayuda está disponible si se cumplen determinados requisitos. Uno de ellos está vinculado al ingreso del grupo familiar, que para este beneficio no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM). Considerando la actualización más reciente, que llega a $202.800, el ingreso total de la familia solicitante no puede superar los $1.419.600.

La inscripción estará abierta hasta este 30 de abril, y es importante saber que, independientemente de la carga del formulario, la institución educativa debe emitir el certificado de alumno regular que valide el proceso, por lo que es recomendable realizar la gestión con tiempo prudencial.