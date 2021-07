Vuelta a las aulas: el regreso fue con alumnos en burbuja y docentes de la jurisdicción

El regreso a la presencialidad en las escuelas de todos los niveles en nuestra provincia, es nuevamente una realidad y tal como aconteció en mayo pasado, más allá de la ansiedad de los niños y la adrenalina de los padres en el primer día, la polémica también está presente en la jornada de hoy.

Mientras se aguarda para mañana la presencia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta para acompañar a las autoridades locales en el retorno a las aulas y además firmar convenios, el primer día ya tuvo sus inconvenientes. Hubo establecimientos que no abrieron y continuarán con la virtualidad según lo dispuesto por sus directivos, y esto por no tener en condiciones sus edificios o por falta de personal de maestranza. A este cuadro no se le puede dejar de sumar el gran problema que ocasionó la disposición del COE y que el Ministerio de Educación hizo efectiva al establecer que las actividades presenciales debían ser llevadas por docentes del lugar evitando el ingreso de otros ajenos a la localidad. Por lo tanto, un maestro de Valle Viejo o Fray Mamerto Esquiú que trabaja en Capital, por ejemplo, no asistió hoy y continuó con sus labores desde la virtualidad desde su hogar. El punto de conflicto surgió porque los alumnos, siguiendo el ejemplo, aunque sean de Las Chacras y estudien en el centro capitalino, sí debieron asistir a clases.

Esto generó confusión en los establecimientos educativos que tuvieron que adaptar su plantilla de trabajadores a esta medida y, por otro lado los padres, quienes no se privaron de mostrar su molestia por considerar que la medida era, por lo menos, “incongruente”.

Foto Gustavo Roldán

Reencuentro y aglomeramiento

La vuelta a las aulas, más allá de la controversia ya mencionada, tuvo por parte de los niños y adolescentes el costado emotivo. El de hoy fue el día del reencuentro con los amiguitos y compañeros, el de poner a prueba el doble barbijos y el cumplimiento de los protocolos a la salida, donde una vez más los padres estuvieron y en muchos casos, sin respetar el distanciamiento.

Foto Gustavo Roldán

Las clases de manera presencial están de vuelta y los chicos se volverán a adaptar al sistema de burbuja y bimodalidad, tal como ya lo hicieron con la virtualidad. Sus padres, más allá de las diferencias y el reclamo del efectivo cumplimiento de los protocolos, agradecen que sus hijos estén de nuevo en las aulas. Todos esperan que no exista necesidad de interrumpir el ciclo y que el mismo, tal como está ahora, concluya a fin de año.

Visita de Trotta

La ministra de Educación, Andrea Centurión confirmó la visita del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta quien mañana arribará a la Provincia para la firma de un importante convenio. Según indicaron fuentes oficiales a Diario La Unión el funcionario nacional llega para rubricar un convenio en el marco del Plan Juana Manso para la entrega de más de 9.500 netbooks para Catamarca.

Trotta primero visitará el Parque Industrial de El Pantanillo y después hará lo propio en el Jardín de Infantes de la Escuela de la Av. Ocampo (frente a aguas Catamarca).