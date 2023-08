Vuelven las protestas en el "Eva Perón": "Pedimos un incremento del 100%"

El malestar en el personal de salud se reactiva y tal como ya supieron hacer los trabajadores de Hospital “San Juan Bautista”, este jueves hicieron lo propio los del del Hospital de Niños Eva Perón, encuadrados ellos dentro de la agrupación Autoconvocados del HINEP.

Para visibilizar su reclamo de una recomposición salarial, el personal no médico tras una asamblea cortó la Avda. Virgen del Valle para de esta manera marcar su desacuerdo a la falta de respuesta de las autoridades provinciales. La medida que fue breve, tendrá este viernes su continuidad, pero ya bajo otras modalidades. La convocatoria será desde las 10 hs en el hall de la Guardia, adelantaron.

Así lo adelantó Yésica Chazarreta a La Unión, marcando que lo principal del reclamo es “un aumento del 100%, aunque sabemos que no vamos a recibir eso, porque el año pasado pedimos lo mismo y a la fecha, no recibimos respuesta. Ahora nos están dando un bono pero es en negro”. En tanto, confirmó que los servicios del nosocomio infantil no se han resentido pero se marcó que esto tendrá modificaciones durante la semana entrante.

