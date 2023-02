Xenotrasplantes: investigadores argentinos lograron un avance prometedor en la edición genética porcina

En la actualidad, en la Argentina, y según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), hay 6941 personas que esperan un trasplante. En los primeros 40 días del año ya se realizaron 191 intervenciones y 77 personas fueron donantes. Así, el país no está ajeno a lo que sucede en el mundo, donde existe un aumento constante en el número de pacientes que, debido a diversas patologías, tienen una necesidad crítica de trasplantes de órganos.

A contramano de las necesidades, la cantidad de órganos disponibles -ya sea de donantes vivos o fallecidos- es muy limitada. En el país, la cantidad de donantes por cada millón de habitantes, este año, es de 1,67. Esto genera largas listas de espera, que siguen creciendo cada año.

Pero hay una alternativa en carpeta, que se presenta como la más viable para cubrir la brecha entre órganos disponibles y pacientes en lista de espera: los xenotrasplantes, que implican introducir en un ser humano células, tejidos u órganos de una especie diferente.

“Dada la similitud fisiológica con el humano, su prolificidad y su facilidad de crianza en cautiverio, el cerdo representa la mejor opción para realizar xenotrasplantes en seres humanos”, explicó Rafael Fernández-Martín, investigador del CONICET, CSO y cofundador de New Organs Biotech, una empresa que anunció el lanzamiento de cerdos editados genéticamente, un avance prometedor en el área de los xenotrasplantes.

Fernández-Martín precisó: “Debido a la divergencia evolutiva de estas especies, existen una serie de complicaciones que no permiten que el xenotrasplante a partir de porcinos sea una realidad clínica hoy en día, siendo el principal problema el rechazo inmunológico hiperagudo. Sin embargo, gracias a las nuevas herramientas de edición génica, hemos logrado editar el genoma porcino para superar este problema, y evitar en una primera instancia la incompatibilidad entre cerdos y primates”.

El proyecto surgió del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y avanzó a raíz del trabajo conjunto de Daniel Salomone, reconocido por su amplia trayectoria en biotecnologías reproductivas en mamíferos, y su becario doctoral UBA, el veterinario Federico Allegroni.

El equipo de científicos logró la caracterización genotípica de una primera camada de lechones que criaron. En todos los casos está editado el principal gen responsable del rechazo hiperagudo entre cerdos y primates. Además, en tres de los cerdos también se encuentra editado un gen codificante del receptor de la hormona de crecimiento, lo que permitiría que el tamaño de los órganos de estos cerdos se mantenga similar al tamaño de sus contrapartes humanas, sin afectar la salud del animal.

“Trabajamos en distintos aspectos que nos permitieron obtener cerdos con el genoma editado; desde la producción de embriones, la edición mediante la microinyección de cigotos, la sincronización del ciclo reproductivo de cerdas donantes y receptoras, la transferencia embrionaria, el seguimiento ecográfico de gestaciones, la asistencia a lechones nacidos y la caracterización de las ediciones”, detalló Laura Ratner, CEO y Co-Founder de New Organs Biotech e investigadora del CONICET.

“Luego de varios intentos evaluando distintas aristas del procedimiento, y de incorporar técnicas como la transferencia quirúrgica en oviducto, se logró obtener una preñez exitosa que llegó a término dando como resultado a cinco animales, los cuales están bajo constante cuidado y observación”, afirmó Olinda Briski, veterinaria, cofundadora de New Organs Biotech y becaria doctoral del CONICET-UBA.

Gastón La Motta, cofundador de New Organs Biotech y becario doctoral del CONICET, manifestó que “estos resultados posibilitarían en un futuro la realización de xenotrasplantes con amplia compatibilidad con seres humanos, aunque será necesario la incorporación de más ediciones genéticas, tanto de pérdida de función o knock out de genes porcinos, como de inserción o knock in de genes humanos, como coinciden muchos autores del tema”. “Por el momento, por razones regulatorias, para la producción de estos cerdos se realizaron ediciones del genoma de tipo knock out”, indicó el experto.

La iniciativa también contó con el trabajo de investigadores y el apoyo de las siguientes instituciones: Instituto de Investigaciones en Producción Animal, INPA-CONICETUBA; las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la UBA; y las ingenieras agronomas Constanza Stoppani y la veterinaria María Suárez de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino; además de la colaboración de PACUCA SA, uno de los mayores productores porcinos del país; y del frigorífico Minguillón.