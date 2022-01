Apple desarrolla un nuevo servicio para que los iPhones puedan procesar pagos acercando la tarjeta de crédito

Apple Inc. está planeando un nuevo servicio que permitirá a las pequeñas empresas aceptar pagos directamente en sus iPhones sin ningún hardware adicional, según personas con conocimiento del tema.

La compañía ha estado trabajando en la nueva funcionalidad desde alrededor de 2020, cuando pagó alrededor de US$100 millones por una startup canadiense llamada Mobeewave que desarrolló tecnología para que los teléfonos inteligentes aceptaran pagos al contacto con una tarjeta de crédito.

Es probable que el sistema use el chip de comunicaciones de campo cercano del iPhone, o NFC, que se usa actualmente para Apple Pay.

Actualmente, para aceptar pagos en un iPhone, los comerciantes deben usar terminales de pago que se conectan o se comunican con el teléfono a través de Bluetooth.

En cambio, la próxima función convertirá al iPhone en una terminal de pago, lo que permitirá a usuarios como camiones de comida y peluqueros aceptar pagos con solo tocar una tarjeta de crédito u otro iPhone en la parte posterior de su dispositivo.

La medida podría afectar a los proveedores de pagos que confían en los iPhones de Apple para facilitar las ventas, como Square de Block Inc., que domina el mercado. Si Apple permite que cualquier aplicación use la nueva tecnología, entonces Square puede continuar aceptando pagos a través de dispositivos Apple sin tener que preocuparse por proporcionar su propio hardware. Si Apple requiere que los comerciantes usen Apple Pay o su propio sistema de procesamiento de pagos, eso podría competir directamente con Square. Un representante de Block no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las acciones de Block cayeron un 3,4% cuando el mercado abrió en Nueva York el jueves; Apple avanzó un 2,1%.

No está claro si la opción de aceptación de pagos será parte de la marca Apple Pay, aunque el equipo que trabaja en la función ha estado trabajando dentro de la división de pagos de Apple desde que Mobeewave los trajo, dijeron las personas. Tampoco se sabe si Apple tiene la intención de asociarse con una red de pago existente para la función o lanzarla sola.

Apple puede comenzar a implementar la función a través de una actualización de software en los próximos meses, dijeron las personas. Se espera que la compañía lance la primera versión beta de iOS 15.4 en un futuro cercano, la que probablemente tendrá un lanzamiento final para los consumidores en la primavera. Una portavoz de Apple declinó realizar comentarios.

El iPhone no será el primer dispositivo en tener la tecnología de aceptación de pagos de Mobeewave. Samsung, que respaldó a la startup antes de que se vendiera a Apple, implementó en 2019 la aceptación de tarjetas de crédito mediante contacto en sus dispositivos.