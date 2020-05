Ciclo de conferencias sobre la pandemia

Este lunes 11 de mayo a las 17:30 horas comienza Covid 19, lecturas sobre la pandemia. Hacia la re ? construcción de alternativas, un ciclo de conferencias virtuales de la asociación civil Be. Pe. La primera de las conferencias contará con la participación de Horacio Machado Aráoz, Mina Lorena Navarro y Raúl Zibechi.

El ciclo pretende construir diálogos de saberes sobre los desafíos que presenta el nuevo contexto mundial a las organizaciones sociales, a las mujeres, a los pueblos indígenas y campesinos. Es por esto que se buscará aportar miradas para reflexionar sobre los efectos del freno al consumo en la naturaleza, teniendo presente la pregunta en torno a quienes son los más afectados por esta crisis y qué tipo de respuestas están ofreciendo los estados.

En la primera edición del ciclo participarán Raúl Zibechi, periodista y escritor uruguayo, vinculado a diversos movimientos sociales de América Latina; Mina Lorena Navarro, mexicana, socióloga y Profesora- investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); y Horacio Machado Aráoz, director del Doctorado en Ciencias Humanas, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca.

La actividad está pensada para todo público y se podrá acceder a través de las redes sociales de Be. Pe. No será necesaria una inscripción previa.

Por consultas comunicarse al 383 468-3884 / 383 462-1810 / 383 454-6668