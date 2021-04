Cómo usar el celular como webcam de una PC

Con la llegada del coronavirus muchas personas comenzaron a trabajar en sus casas, utilizando de forma corriente las videollamadas. Esta situación expuso que en general los equipos que tenemos en nuestros domicilios no son los mejores para llevar adelante una reunión nítida y fluida.

Uno de los mayores problemas se presenta en la imagen. Las cámaras incorporadas en las laptops no son de la mejor calidad y, en general, la trasmisión es mala.

Una muy buena opción en estos casos es la de utilizar las cámaras de celulares, que en general son muy buenas a pesar que no se trata de modelos de alta gama. Para poder conectar el smartphone con la PC existe una aplicación gratuita muy fácil de utilizar.

La aplicación se llama DroidCam y se encuentra disponible tanto en Android como en iOS, de Apple. En la versión gratuita los usuarios pueden trasmitir videos en calidad SD. Mientras que la Pro ofrece una mayor resolución.

En primer lugar, el usuarios debe descargar la aplicación en el celular. A continuación, tiene que instalar en la PC el cliente de escritorio.

Para que funcione, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red de Wi-Fi. Los únicos datos necesarios para la correcta configuración son la dirección de IP y los valores de los puertos.

Con DroidCam se puede utilizar tanto la cámara frontal cómo la trasera del celular. Esta última es la que está configurada por defecto.

Fuente: Ámbito / Soy Tecno