Cuáles son los celulares compatibles para cargar tu SUBE

Muchas veces se puede necesitar cargar la SUBE, y los negocios no están abierto, o no se cuenta con la plata extra para la descarga, es por eso que cargar la tarjeta desde el celular puede sacar de un apuro, no obstante, no todos los celulares cuentan con la tecnología para validar la carga como lo hace un TAS, es por eso que para cargar saldo en la tarjeta SUBE, el smartphone debe contar con la tecnología NFC (Near Field Communication). Se trata de un tipo de conexión inalámbrica que no suele estar disponible en los celulares más económicos, por lo que es un factor importante a considerar a la hora de elegir un nuevo equipo.

Por ejemplo, por el lado de Samsung se puede encontrar NFC en equipos como los Galaxy A15 (alrededor de $ 325.000), Galaxy A23 5G ($ 399.999) y superiores. El precio de estos equipos supera hoy los $ 300.000.

En cuanto a Motorola, si se revisa la tienda oficial de la marca, se encuentra la característica NFC en teléfonos celulares Moto G54 ($ 459.999), Moto G84 ($ 549.999) y superiores. No obstante, en otros sitios se pueden conseguir modelos anteriores con NFC que son más accesibles, como el Moto G42 (alrededor de $ 350.000) o el Moto G51 ($ 290.000).

SUBE: cómo cargar la tarjeta con el celular

El innovador sistema de recarga de saldo de la SUBE promete reducir el tiempo de carga a solo 60 segundos, simplificando el proceso para los usuarios.

El método utiliza la tecnología NFC presente en algunos smartphones. Para realizar la carga, el usuario solo debe:

Descargar la aplicación oficial de SUBE en su celular.Activar la función NFC en su dispositivo.Acercar la tarjeta SUBE al teléfono durante unos segundos.Seleccionar el monto a cargar y confirmar la operación.

Los principales beneficios de este método de carga son la rapidez y la seguridad, dado que se evitan largas filas en los puntos de carga tradicionales y se utiliza tecnología segura para proteger los datos del usuario.