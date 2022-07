Netflix anunció que su plan más económico no permitirá acceder al catálogo completo de películas y series

Son días álgidos en Netflix. Tras el anuncio de los cargos extra por compartir las cuentas, la compañía que gestiona la plataforma de streaming confirmó que ofrecerá un plan económico con restricciones en el catálogo de películas y series. Además, abordaron otro cambio en el que trabajan: la inclusión de anuncios publicitarios.

Streaming en Netflix: los detalles del plan económico

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, confirmó en una llamada con inversores que ofrecerán un plan de suscripción económico que tendrá los siguientes diferenciales:

No permitirá acceder al catálogo completo de películas y series.

Incluirá publicidades.

La empresa con sede central en Los Gatos, California, había informado hace algunas jornadas que llegó a un acuerdo con Microsoft para el desarrollo de una suscripción más barata y con anuncios. Ese plan, que se apoyará en una solución tecnológica provista por la compañía de Redmond, llegará en los próximos meses.

Respecto a las limitaciones en el catálogo de Netflix, la confirmación de Sarandos apunta a la pronta disponibilidad de una suscripción con accesos más restringidos respecto a los planes actuales (Básico, Estándar y Premium). Netflix se convirtió en el eje de las conversaciones en plataformas como Twitter, tras el cambio es su política de uso. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

Se espera que el plan económico de Netflix sí incluya todo el contenido original, es decir, aquel que es creado por la propia compañía. También tendrá una buena parte de las películas y series de otras productoras y distribuidores, aunque con algunos recortes.

“Hoy en día, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el plan respaldado por publicidad. Hay algunas cosas que no y sobre las que estamos en conversaciones con los estudios, pero si lanzáramos el producto hoy, los miembros del plan con anuncios tendrían una gran experiencia”, dijo Sarandos. “Vamos a despejar algunos contenidos adicionales, pero ciertamente no todos, pero no creemos que sea un obstáculo material para el negocio”, agregó.

Plan económico de Netflix: ¿cuándo se lanzará?

Se espera que el nuevo modelo de suscripción en la plataforma de streaming se lanzado a principios de 2023 en “un puñado de mercados en los que el gasto en publicidad es significativo”.

En Argentina, donde Netflix acaba de anunciar cambios relevantes, hay cerca de 4.5 millones de suscriptores al servicio. A nivel mundial tiene más de 220 millones de usuarios.

Netflix cobrará más a los que comparten la cuenta

Cuando Netflix informó sus resultados financieros en el primer trimestre y su primera caída en cantidad de usuarios desde 2011, subrayó que su crecimiento se ve afectado por la gran cantidad de suscriptores que comparten las cuentas. Según las estadísticas oficiales, hasta 100 millones de hogares usan Netflix con contraseñas compartidas.

La decisión había sido anticipada y esta semana se confirmó: Netflix cobrará cargos adicionales por compartir la cuenta. Los usuarios de Netflix en Argentina que comparten su cuenta deberán pagar un adicional de 219 pesos.

Mientras la plataforma de streaming pierde usuarios y clientes desencantados usan el hashtag #ChauNetflix; las acciones de la compañía subieron esta semana en la Bolsa de Valores de Nueva York en función de repuntes en el mercado estadounidense.

La firma prevé recuperar 1 millón de usuarios en el siguiente trimestre.