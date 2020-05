Prohíben la comercialización de un producto estético de depilación

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes la comercialización y distribución de partes de un producto estético utilizado para la depilación láser definitiva.

Mediante la disposición, disposición 2693/2020, publicada en el Boletín oficial ANMAT, con recomendación del Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de seis partes de un equipo soprano destinado a la depilación por fototermólisis.

Según indican en el Boletín Oficial, los responsables de la firma Sirex Medica S.A, habilitada por ANMAT como importadora de productos médicos, informaron que detectaron equipos o partes fundamentales de equipos de su titularidad exclusiva, los cuales no fueron ingresados por la firma que representan y manifestaron que estarían instalados y funcionando en el país.

Los productos fueron rotulados como: cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003186”; cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003205”; cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122001669”; Cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003214”; equipo, “Alma Lasers, SOPRANO ICE, SN S12ICE 0697, 04. 2015” y cabezal, “Alma Lasers, Diode 810 nm, SN J081800756, 06.2013”.