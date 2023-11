Una web falsa de las Cataratas del Iguazú roba los números de las tarjetas de crédito

Los denominados fraudes virtuales siguen creciendo en Argentina. Una de estas últimas estafas fue expuesta por el especialista en ciberseguridad conocido por su cuenta de Twitter/X @merlax_. Se trata de una nueva campaña de phishing que se aprovecha de los turistas que buscan comprar entradas para visitar las Cataratas del Iguazú.

Según publicó el especialista, una página web con la url argentina-iguazu.com es una trampa que tiene como objetivo robar los datos personales y números de tarjetas de crédito.

En ese sitio, además de información sobre las cataratas, el Parque Nacional Iguazú y actividades para realizar en la zona, incluye un botón de compra que induce a los usuarios a ingresar sus datos para adquirir tickets para esta maravillosa belleza natural.

Otras campañas de phishing detectadas esta semana

El usuario conocido como @Merlax_ también denunció otros tres intentos de fraude por phishing detectados esta semana. Todos son casos de páginas clonadas o falsas que buscan que los usuarios ingresen sus datos personales o bancarios para poder capturarlos y luego usarlos para vaciar cuentas.

Dos de estas webs falsas imitan a sitios de ANSES: Bono (anses.store) y Cobros (http://186.64.113.61/). La restante es un clon de la página para cargar la tarjeta SUBE. Las tres, más la web apócrifa de las cataratas, son falsas.

Detectaron una web falsa de anses. (Captura: Twitter/merlax_)

¿Cómo evitar caer en estafas de phishing?

Juan Mendez, Service Delivery Team Lead LATAM de Appdome y especialista en ciberseguridad dice que: “Existen algunos consejos básicos para los usuarios que siempre deben tener en cuenta: no atender el teléfono a números desconocidos, verificar en cada enlace antes de hacer clic, o, en este caso en particular, no ingresar a webs dudosas”.

El experto, además, expresó: “Todo el tiempo estamos expuestos a estos riesgos. Pero realmente hay poco más para hacer: no ingreses a nada que no resulte lo suficientemente confiable”.