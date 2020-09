Albarracin: Nos costaba entendernos, pero comprendimos que había que intentarlo

En medio de esta pandemia, el técnico había dejado de entrenar con “Capricho” pero ahora volvieron a entrenar juntos.

En diálogo con RING CATAMARCA, Albarracín habló de cómo se viene preparando Romero y de lo que pasó en medio donde la catamarqueña tuvo que cambiar de gimnasio. “Ella viene trabajando desde hace bastante, aún con la pandemia lo hicimos, no dejamos de hacerlo. Ya lleva casi dos meses de un trabajo general”.

El entrenamiento en medio de la pandemia: “Si, es más complicado que cuando no la teníamos es obvio que sí. En lo que se refiere a los entrenamientos en sí, eso lo podemos seguir llevando pero la parte técnica en lo que se refiere a los guanteos a esa competencia interna no está fluida ahora porque no todo el mundo está trabajando, entonces por supuesto que se nos ha complicado con esto de la pandemia pero bueno, seguimos adelante”.

Se refirió al por qué de la salida de Romero de su gimnasio: “Habíamos llegado a un punto donde nos costaba entendernos, comprendernos, ella había crecido mucho como deportista, había crecido mucho como personaje y bueno, eso como a todos los deportistas les pasa, influye en su psicología y empezamos a no estar de acuerdo en muchas cosas y bueno, decidimos que nos íbamos a separar a la gente en una de esas le costará entender pero blanco o negro, así de clarito lo hacemos. Después por una cuestión de que ella no se sentía muy cómoda entrenando en otro lado, habló con nuestro promotor que es Carlos Tello quién me llamó, me insistió me dijo que lo pensara de nuevo, que necesitábamos intentarlo nuevamente y sinceramente esta pandemia en ese sentido nos ayudó a eso, ella ya estaba encaminada para hacer su preparación para hacer este compromiso que tenía y la pandemia lo frenó”.

Agregó: “Vuelvo a repetir, Carlos Tello me llamó varias veces, me insistió, me preguntó, me dijo que lo intentara y le dije bueno, que lo íbamos a tratar de hacer de nuevo con un poco más de distanciamiento en algunos puntos, en algunos aspectos que nos hacían tener siempre roces para no volver a caer de nuevo en eso y ahí estamos, seguramente mejor que antes, más concentrados, más profesionalizados, más decididos los dos así que vamos más que bien”.

Cerró hablando de su pupila: “La veo espectacular, genial, de diez, una crack, una grosa, cada vez crece más, cada vez se vuelve determinante en lo que quiere y eso se nota. Ya es casi la deportista que uno siempre ha soñado, es muy beneficioso y gratificante para un técnico tener a una pupila de esa clase, de esa categoría. Siento cierto egocentrismo, me corre por el corazón un airecito de vanidad saber que tengo una pupila así porque estoy seguro que cualquier técnico desearía tener una atleta de esa calidad”.