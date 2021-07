Antes de Tokio 2020, el COI designó a Brisbane como sede de los Juegos Olímpicos de 2032

La ciudad australiana de Brisbane será la sede de los Juegos Olímpicos de 2032, según lo anunció el Comité Olímpico Internacional (COI), a pocas horas del inicio de los Juegos en Tokio.

El hecho de que solo hubiera una candidata para ser sede 2032 hizo que se diera por hecho que la candidatura de Brisbane iba a ser aceptada. De esta manera, los Juegos Olímpicos se realizarán en Australia por tercera vez en la historia, luego de Melbourne 1956 y Sydney 2000.

De esta manera el COI, ya designó las sedes para las próximas tres ediciones olímpicas: París acogerá la competencia en 2024, Los Ángeles en 2028 y Brisbane.

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Brisbane con el anuncio del COI y una multitud aplaudió y gritó de alegría en la capital del estado de Queensland. Nunca antes la cita deportiva más importante del mundo había sido designada con once años de antelación, y sin competencia, cuando la lucha entre países candidatos ha sido titánica durante décadas.

El presidente del COI, Thomas Bach, alabó “el amor apasionado que manifiestan los australianos por el deporte”, así como su proyecto de “Juegos durables”, “absolutamente conforme” a la voluntad del COI de limitar el impacto de la cita deportiva en el medioambiente. Su designación, además, confirma también la tradicional rotación continental decidida por el COI, con Tokio 2020 (Asia), París 2024 (Europa) y Los Ángeles 2028 (América del Norte), cuando África espera todavía sus primeros Juegos Olímpicos.

Brisbane, ciudad de 2,3 millones de habitantes, espera con los Juegos ganar notoriedad internacional, cuando sigue siendo considerada para muchos turistas una puerta de entrada hacia la Gran Barrera de Coral. “Es increíble. Es muy excitante y estos Juegos van a transformar la ciudad”, confió a la agencia AFP, una ciudadana en las calles de Brisbane, Heath Parsons, de 39 años.

“En todos los sitios a los que viajo, la gente me pregunta dónde está Brisbane y me veo obligada a sacar un mapa para mostrar que está a una hora de Sydney en avión”, afirmó la presidenta del Consejo Olímpico de Queensland, Natalie Cook. “Eso va a cambiar y me entusiasma”.



La candidatura de Brisbane (un escenario habitual del circuito profesional de tenis) prevé un presupuesto de 4.500 millones de dólares australianos (3.297 millones de dólares estadounidenses), justificado por las infraestructuras existentes y netamente inferior a los 15.300 millones de dólares gastados por los Juegos Olímpicos de Tokio.