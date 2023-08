Argentinos vs Fluminense: La escalofriante lesión que sufrió Luciano Sánchez y el llanto de Marcelo

Una escena escalofriante estremeció a los protagonistas del duelo que sostenían en estadio Diego Armando Maradona entre Argentinos Juniors y Fluminense, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Se jugaban 10 minutos del segundo tiempo del encuentro que el conjunto local ganaba 1-0 cuando el brasileño Marcelo fue a trabar un balón en la mitad del campo y se encontró con la pierna extendida de Luciano Sánchez.

El experimentado lateral del conjunto de Rio de Janeiro se percató inmediatamente de la gravedad de la acción y se tomó el rostro con angustia, lamentando lo ocurrido. El árbitro del Piero Maza le mostró la tarjeta roja mientras los jugadores de Argentinos intentaban consolar a su compañero, tendido en el campo y lleno de dolor mientras el carro con los médicos y la camilla ingresaba para retirar al jugador herido.

Todo comenzó con una acción ofensiva del lateral izquierdo del Fluminense, quien avanzó con el balón gambeteando a varios rivales. Cuando la pelota le quedó larga, hizo su aparición Sánchez, quien se llevó la peor parte. Marcelo impactó la suela de su botín izquierdo contra la pierna del defensor argentino. La pierna izquierda del mendocino de 29 años, ex jugador de Independiente Rivadavia, se dobló, lo que generó aún más impresión y preocupación.

Al instante, el futbolista carioca fue a pedir disculpas a su rival y levantó su brazo, reconociendo la infracción. Incluso, se largó a llorar y tomó del pantalón a su compañero André. La decisión del árbitro dentro del campo fue mostrarle a Marcelo la tarjeta roja y, más allá de que no haya habido intenciones de ocasionarle un daño al rival, el reglamento es claro: no se mide la intención, sino la consecuencia de la acción. Durísima imagen en La Paternal: Luciano Sánchez sufrió una lesión y Marcelo no podía creerlo. El jugador de Fluminense y leyenda del fútbol, al borde de las lágrimas.



Una vez finalizado el partido, Argentinos Juniors publicó un mensaje en sus redes sociales sobre lo ocurrido. “Luciano Sanchez fue trasladado al Sanatorio Finochietto para el estudio de su lesión. En las próximas horas se informará el parte médico. Fuerza, Cheche”, indicó el cuadro de La Paternal en Twitter.

El cotejo en La Paternal continuó con más incidencias. Anteriormente, Argentinos había sufrido la baja de su goleador, Gabriel Ávalos por lesión, y al minuto 75 el arquero del Bicho, Alexis Martín Arias, fue expulsado por una infracción al borde del área. El equipo de Gabriel Milito se quedó con diez hombres y además, al no tener cambios, debió reemplazar al portero por el mediocampista Leonardo Heredia. A los 87 llegó el empate de Fluminense por obra del defensor Samuel Xavier, con un remate bombeado que se metió en el ángulo. La revancha será la próxima semana en el Maracaná de Rio de Janeiro y el conjunto colorado deberá vencer en Brasil para avanzar a cuartos.