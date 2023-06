Blas Giunta reveló qué le dijo a Messi que lo hizo tentar en el partido homenaje de Riquelme

El domingo 25 de junio se realizó el tan esperado y emotivo partido homenaje a Juan Román Riquelme, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors que actualmente es el vicepresidente de la institución. En el evento que se realizó en La Bombonera hubo invitados ilustres como los campeones xeneizes en la era de Carlos Bianchi, otros ex jugadores emblemáticos del club e integrantes de la selección argentina, entre los que se encontraba nada menos que Lionel Messi.

A La Pulga, quien en las próximas semanas viajará a Miami para incorporarse al Inter de la ciudad costera de los Estados Unidos para jugar la MLS, le tocó enfrentar a una de las leyendas del mediocampo de Boca: Blas Armando Giunta. El ex futbolista y actual entrenador en las inferiores participó unos escasos minutos dado a sus problemas físicos. Sin embargo, el dueño del “Huevo, Huevo” no se privó de compartir cancha con el mejor jugador del Mundial y hasta le realizó una advertencia antes de comenzar el partido amistoso.

“Fue una cosa de locos compartir un campo de juego después de 40 años y estar ahí en la cancha al lado de Messi, Di María, Paredes fue lo máximo”, expresó Giunta en diálogo con Radio Mitre (AM 590). Luego, contó el comentario que le hizo al capitán de la Selección: “Le dije que no me caiga encima de él”. El ex mediocampista se sacó una foto con el ídolo luego del encuentro.

Por otra parte, Guinta destacó: “Román nos hizo un homenaje a nosotros, a los que no tuvimos un partido despedida: a Basile, a Bianchi, a todos”. Blas fue uno de los más ovacionados, ya que además de ser uno de los ídolos que tenía Riquelme de pequeño, es uno de los hombres que lleva el ADN de Boca en sus venas por su carácter y temperamento mostrado en el campo.

En tanto, Riquelme señaló en una nota con Flavio Azzaro que a Giunta no lo había visto del todo bien en la previa desde lo físico: “Blas no estaba bien cuando llegamos, le costaba caminar. Se operó una rodilla y después la otra, ahora está bien. Cuando le propuse que jugara un rato para que la gente le diera cariño se puso a llorar”.