Boca se mide ante el Santos por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá este martes a un Santos de Brasil en crisis deportiva y un estado de confusión ideal para vengar la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores 2020, ocurrida en enero pasado.



El partido,correspondiente a la segunda fecha del Grupo C, tendrá lugar desde las 21.30 en La Bombonera, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de ESPN.



A poco más de 24 horas para el juego, el argentino Ariel Holan renunció a la dirección técnica de Santos, pero pidió despedirse el miércoles en La Boca, algo que finalmente no fue concedido por la directiva del club.



Con el auxiliar Marcelo Fernandes sentado en el banco de suplentes, el "Peixe" llega en un estado de descomposición curioso para un equipo que fue subcampeón de América hace menos de 90 días.



La salida del exentrenador de Banfield e Independiente se precipitó luego de tres caídas en una misma semana: el martes pasado debutó en la fase de grupos con una derrota como local ante Barcelona de Ecuador (0-2), el viernes perdió con el humilde Novorizontino (0-1) en el Campeonato Paulista y el domingo último sucumbió frente a Corinthians (0-2) en ese mismo torneo.



Frente a ese panorama, el probable equipo para jugar con Boca es una incógnita, aunque se descuenta que estarán los habituales titulares preservados en el partido ante Corinthians.



El equipo de Miguel Ángel Russo comenzó con el pie derecho su participación en la Libertadores 2021 (1-0 ante The Strongest de Bolivia en la altura de La Paz) y luego venció a Huracán (2-0) para encaminar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.