Boca va en busca de la clasificación ante The Strongest: hora, TV y formaciones

Boca Juniors, alejado de su mejor versión futbolística aunque igualmente protagonista de todos los torneos en los que compite, recibe este miércoles a The Strongest, de Bolivia, en un partido válido por la sexta y última fecha del Grupo C, en el que busca asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.



El encuentro se juega desde las 21 en "La Bombonera", arbitrado por el chileno Roberto Tobar y televisado por la señal ESPN.



El Grupo C tiene como líder a Barcelona de Guayaquil con 10 puntos, luego se ubican Boca con 7, Santos, de Brasil, y The Strongest, ambos con 6, de manera que salvo los ecuatorianos que están clasificados, los otros tres tienen chances de avanzar en la Libertadores, y el que resulte tercero de pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.



A la misma hora juegan en Ecuador el local Barcelona, que desea asegurarse el primer puesto del grupo para tener ventaja de cancha en los cruces de octavos de final, y Santos, que necesita un buen resultado para seguir en la Libertadores o bien asegurarse la Sudamericana.



El equipo que dirige Miguel Angel Russo lleva una racha de cinco encuentros sin victorias en los 90 minutos, tres en la Libertadores y dos en la Copa de Liga, donde avanzó a semifinales tras eliminar a River Plate en cuartos de final, en una edición del Superclásico que finalizó igualada (1-1) y se definió en serie de penales.



Ese bajón futbolístico de Boca se debe en gran parte a mermas notorias en los rendimientos individuales, que se notan más en los juveniles Agustín Almendra y Cristian Medina, aunque las mayores exigencias son para el colombiano Sebastián Villa y el cordobés Cristian Pavón, dos experimentados de actuaciones flojas durante toda la serie adversa.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela y Edwin Cardona; Cristian Pavón o Luis Vázquez, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Angel Russo.



The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Fernando Martelli, Gabriel Valverde y José Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie Barboza y Jaime Arrascaita o Jesús Sagredo; Jair Reinoso y Rolando Blackburn. DT: Gustavo Florentín.



Arbitro: Roberto Tobar.



Cancha: Boca Juniors.



Hora de inicio: 21.



TV: ESPN.