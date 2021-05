Boca va por el primer puesto ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Boca Juniors, con el ánimo alto tras haber eliminado a River Plate en el torneo doméstico el domingo último, recibe este jueves a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores con el objetivo de conseguir una victoria que le posibilite alcanzar el primer puesto del Grupo C.



El encuentro, válido por la quinta fecha, se jugará este jueves a partir de las 21 en la mítica "Bombonera" en el barrio de La Boca, será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán y televisado por la señal ESPN.



La quinta y anteúltima fecha del Grupo C comenzó el martes en La Paz con el triunfo de The Strongest sobre Santos por 2-1 que fue bien recibido por los "Xeneizes", ya que luego de haber comenzado la campaña con dos victorias bajaron el nivel y cayeron en los dos últimos partidos.



En ese contexto, el líder del grupo es Barcelona con 9 puntos, luego se ubican Santos, Boca y The Strongest con 6, de manera que si el equipo argentino consigue los tres puntos alcanzará a los ecuatorianos y si lo hace por tres goles de diferencia o más los superará.

Posibles formaciones

Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Alan Varela, Gonzalo Medina, Edwin Cardona; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Cristian Pavón. DT: Miguel Angel Russo.

Barcelona (Ecuador): Javier Burrai; Byrion Castillo, Williams Riveros, Fernando León, Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno Piñatares; Michael Hoyos, Damián Díaz, Emmanuel Martínez; Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Hora: 21.30

Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera

TV: ESPN