Con Cavani de titular, Boca venció 3-1 a Platense en la Bombonera

Boca arrancó de la mejor su camino en la Copa de la Liga 2023: le ganó 3-1 a Platense y deliró la Bombonera. El partido no era nada fácil, pero el Xeneize lo manejó bien, a pesar de que no le fue fácil. El equipo de Palermo tuvo sus chances, pero no estuvo efectivo de cara al gol.

Fue una noche a puro golazos: Zeballos, Cavani -su primero con la camiseta de Boca- y Medina fueron los autores. El equipo de Almirón demostró una buena versión y llega enfocado para el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing. Descontó Morgantini para Platense.

En esta misma sintonía, toda la Bombonera gritó por la copa y meten presión. El miércoles se jugará la ida ante la Academia.