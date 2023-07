Con un magistral gol de Messi en su debut, Inter Miami le ganó 2-1 a Cruz Azul

Lionel Messi tuvo su esperado estreno en el Inter Miami en el atractivo duelo contra Cruz Azul por la primera fecha del Grupo de la Leagues Cup. El argentino empezó como suplente, pero saltó a la cancha para jugar casi 40 minutos en el complemento. El crack de 36 años fue uno de los nombres más destacados del trámite y le puso la frutilla al postre: marcó el tanto para el triunfo 2-1 en la última jugada del duelo.

El eufórico grito de los espectadores adelantó lo que las imágenes mostraron segundos más tarde. Gerardo Martino llamó a Messi a los 51 minutos para que se prepare para ingresar. La ovación fue impactante, aunque recién dos minutos más tarde se hizo oficial su estreno en las Garzas: reemplazó a su compatriota Benjamín Cremaschi. Junto con él ingresaron el español Sergio Busquets –también debutó– por David Ruiz y el venezolano Josef Martínez por el ecuatoriano Leonardo Campana.

El reloj indicaba los 55 minutos cuando se cristalizó su primer contacto con el balón, que terminó con un desborde por el sector derecho que levantó a los espectadores de las butacas, aunque la defensa rival logró disipar el riesgo.

Una cuota de su calidad se notó cuando a los 58′ se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y mientras todos se preparaban pensando que lo ejecutaría al arco, sacó rápido y generó una situación de riesgo que Martínez no pudo concretar. LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

Tras el gol del mexicano Uriel Antuna que significó el 1-1 en el marcador, Leo se hizo cargo de la pelota en mitad de cancha, se sacó de encima una pegajosa marca con un giro y sacó una exquisita asistencia que no pudo aprovechar DeAndre Yedlin. De ese córner, Messi probó con un tiro olímpico que no tomó el efecto deseado.

Cuando el reloj indicaba que faltaban 15 minutos para el cierre, Leo hizo gala de su panorama para darle una brillante asistencia a Martínez que si bien gambeteó al arquero Andrés Gudiño, no logró definir al fondo de la red porque quedó con poco ángulo.

Leo tuvo un cierre de partido especial, acorde a su fenomenal nivel. Generó una falta en la puerta del área cuando ya se jugaban algunos segundos más después de los dos minutos que había adicionado el árbitro Héctor Said Martínez. Tomó la pelota, la acomodó y la colgó de un ángulo para hacer estallar el DRV PNK Stadium. El grito de gol de Lionel Messi (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

La inactividad del futbolista que cumplió 36 años se cortó este viernes luego de 36 días sin partidos, teniendo en cuenta que había estado por última vez en un campo de juego en el amistoso de la selección argentina ante Australia que terminó con un triunfo 2-0 con un tanto de Leo. Si el foco se coloca sobre duelos oficiales, el último fue el 3 de junio (hace 48 días) en la derrota 3-2 del PSG ante Clermont por la última jornada de la Ligue 1.

En lo que va del 2023, hasta este desembarco en Miami, Messi sumaba 26 presentaciones entre PSG y los amistosos con Argentina: anotó 15 goles. Con su Selección dijo presente en los duelos ante Panamá, Curazao y Australia en los que acumuló 6 tantos.

Esta travesía del argentino en territorio norteamericano se inició con lo 807 goles y 357 asistencias que sumó en los 1029 partidos que acumuló a lo largo de su carrera entre Barcelona, PSG y la selección argentina. En total, alzó 42 títulos en su trayectoria deportiva.

La próxima presentación para Leo y las Garzas será este martes desde las 20 también en el DRV PNK Stadium contra Atlanta United por la segunda fecha de esta Leagues Cup.