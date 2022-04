Con Maradona en el video, FIFA lanzó el primer tema oficial de Qatar 2022

El argentino Diego Maradona es la primera personalidad del fútbol mundial que aparece en el video oficial del tema "Hayya Hayya (Better Together)", que fue lanzado por la FIFA este viernes, horas antes del sorteo del Mundial Qatar 2022 en la ciudad de Doha.



La imagen del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020, en el festejo de uno de sus goles ante Bélgica en la semifinal de México '86, aparece durante unos segundos en el inicio de la canción, primera de la banda sonora de la próxima Copa del Mundo.



El videoclip también incluye las imágenes del chileno Gary Medel y el sueco Zlatan Ibrahimović, dos futbolistas que no estarán presentes en la copa ya que sus selecciones fueron eliminadas.



El tema es interpretado por Trinidad Cardona, de Estados Unidos, el referente del afrobeat Davido y la artista sensación catarí Aisha, con una estrategia de "establecer conexiones innovadoras y significativas entre los aficionados al fútbol, los amantes de la música, los jugadores, los artistas, y el deporte y las canciones que más gustan", explica la FIFA en el comunicado de lanzamiento.

"Al unir voces de América, África y Oriente Medio, la canción simboliza la manera en que la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo", consideró el director de la División Comercial de la FIFA, Kay Madati, acerca de la obra influenciada por sonidos del rythm & blues y del reggae.



El single, ya disponible en distintas redes sociales, es el primero de varios que sonarán en los próximos meses, camino al inicio del Mundial, el 21 de noviembre próximo.



Trinidad Cardona, de 22 años, cantante pop de Arizona que saltó a la fama con su éxito viral "Jennifer" y luego con "Dinero", ambos con más de 45 millones de reproducciones en You Tube.

Davido (29), primer solista africano que agotó entradas en un gran estadio en Europa en 2019, es un cantante, compositor y productor musical nacido en Atlanta, Estados Unidos, pero criado en Lagos, Nigeria, tierra original de sus padres. Finalmente, Aisha es una de las artistas más populares en Qatar, que actuón diversas partes del mundo, entre ellas, en una Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y en la inauguración del Doha Festival City.