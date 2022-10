El partido entre Gimnasia de Esgrima La Plata y Boca ya fue reprogramado y será a puertas cerradas

El partido entre Gimnasia y Boca se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de octubre, luego de los incidentes y la represión ocurrida el jueves 9 de octubre. La noticia la confirmó el titular del Aprevide, Eduardo Aparicio contó ademé que no se sabe en qué cancha se disputará y señaló que “vamos a ir a fondo con la investigación de lo que pasó”.

La noticia la dio el dirigente durante una entrevista por Radio La Red. “Hubo más de 30 mil personas adentro de la cancha y muchas afuera intentando entrar”, aclaró Aparicio en relación a la sobre venta de entradas y los vídeos en los que se ven a muchos hinchas de Gimnasia intentando colarse en la tribuna.

En esta línea aclaro que no se pueden vender más entradas que no sean nominales, tampoco dar las entradas de protocolo. En referencia a las declaraciones dadas por el presidente de Gimnasia donde él mismo aseguró que no se sobrevendieron localidades y quien también criticó al ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni.