El PSG se reuniría con Marcelo Gallardo para que sea el nuevo DT

Marcelo Gallardo es el entrenador que está en la órbita del Paris Saint Germain para ser el nuevo técnico del equipo de la capital gala de cara a la temporada 2022-2023, así lo indican medios españoles en sus ediciones de este sábado.



La web del diario español AS se hizo eco de la información que publicó FootMercato, quien anunció que "el club francés ha comenzado a negociar con Marcelo Gallardo".



En los próximos días el portugués Luis Campos será oficializado como reemplazante del brasileño Leonardo al frente de las decisiones del fútbol del PSG.



Campos ya tuvo deseo de contar con el ex futbolista para ser entrenador del AS Mónaco.



Es por ello, que emerge la figura de Gallardo como una de las opciones más fuertes para reemplazar a Pochettino. Por otra parte, quien asoma como candidato tambiés es el francés Christophe Galtier, actualmente entrenador del Niza.