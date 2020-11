En un partidazo, Huracán venció a Gimnasia y lidera su grupo

Huracán derrotó este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 2, como local, en un vibrante y cambiante partido de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional y se adueñó de la punta de la zona 6.



El "Globo" empezó en desventaja por el gol del paraguayo Víctor Ayala (5m. PT), luego lo dio vuelta con los tantos de Adrián Arregui (37m. PT) y Andrés Chávez (15m. ST), Gimnasia lo empató a través de Eric Ramírez (22m. ST), pero Nicolás Cordero (36m. ST) convirtió el gol del triunfo del local en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



El equipo dirigido por Israel Damonte alcanzó los siete puntos y se convirtió en el líder de la zona 6, mientras que Gimnasia quedó como escolta, con cuatro unidades.



En su primer partido como local, Huracán mantuvo su paso firme en el torneo y con un equipo renovado se ilusiona con avanzar a la fase de Ganadores de la Copa de la Liga Profesional.



El "Lobo", mientras espera la recuperación de Diego Armando Maradona, dejó nuevamente escapar puntos sobre el final del partido tal como le había sucedido en la fecha pasada cuando Vélez Sarsfield le empató en tiempo de descuento.



El equipo que conduce Sebastián Méndez tuvo un buen arranque y se puso arriba en el marcador casi desde el comienzo con el gol del paraguayo Ayala tras un buen remate desde afuera del área.Sin embargo, la visita no aprovechó su momento, se perdió el segundo en una jugada de Matías García que no pudo definir Nicolás Contín y dejó que el dueño de casa se acomode en el partido.



Huracán mejoró en los últimos diez minutos con el crecimiento en el juego del mediocampista Franco Cristaldo, quien terminó por ser la figura del partido. Fue el propio ex Boca Juniors el que ejecutó el preciso tiro libre que terminó en el gol de Adrián Arregui, quien apareció solo por el segundo palo de "Fatura" Broun para empatar el partido.

