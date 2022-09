Es Campeón Sudamericano en patinaje carrera y hace rifas para poder competir

Diego Nahuel Gómez de 20 años actual referente del patinaje de velocidad y Campeón Sudamericano busca participar del Abierto Internacional que se correrá en San Juan el 17 y 18 de septiembre donde habrá corredores de toda Sudamérica.

A pesar de haber logrado convertirse en Campeón Sudamericano, el corredor se ha perdido varias fechas debido a que no ha podido viajar por no contar con el dinero suficiente. Ahora, en busca de un esperado regreso tras dos meses de inactividad por una tendinitis doble en la pierna derecha, y apuntando a un ritmo de competencia para el Open Buenos Aires, de nivel mundial, en noviembre, Nahuel Gómez se consagró Campeón Sudamericano en San Juan.

"No he podido viajar un par de fechas a correr por no contar con el dinero. Ser Campeón Sudamericano no me ayuda en nada, es muy desmotivante” comentó el joven a LA UNIÓN, y contó además que realiza rifas para poder recaudar los suficientes fondos para viajar a la próxima fecha.

Y explicó sobre el próximo viaje: "Todo tiene un alto valor económico ya que no tengo apoyo ni la ayuda de nadie, solo promesas incumplidas. Gracias al esfuerzo de mis padres, amigos de mi papá, y rifas que hacemos en la escuela puedo viajar. Es como yo puedo viajar."

Sin patinódromo en la provincia

A pesar de la que la disciplina como patinaje de velocidad se ha ido haciendo paso en la provincia con un gran número de deportistas de gran destreza como los correspondientes al grupo Jayta Roller Catamarca al cual pertenece Nahuel, aún no se cuenta con un patinodromo, generando así que buscando alcanzar un nivel de competencia para participar en encuentros internacionales, deban entrenar en el Parque Adán Quiroga.

“Mi desventaja es que nosotros acá no tenemos un patinodromo, por eso la idea es de viajar unos días antes para poder probar la pista aunque sea un día Estoy entrenando cada vez que se puede, doble turno, en el Parque Adán Quiroga, y otras veces en ruta.” explicó el joven Campeón Sudamericano.

Cómo colaborar a Nahuel para que continúe compitiendo

Quien esté interesado en colaborar con Nahuel para que continué compitiendo y avanzando en su carrera deportiva, puede contactarse al número 3834699513.

Actualmente, con ayuda de su escuela, se encuentra realizando una rifa para poder viajar junto a su hermana quien también se dedica a la misma disciplina.