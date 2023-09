Es sacerdote, fanático de Boca y pidió por la séptima Libertadores en plena misa: quién es Pepo Gennuso

Esteban Gennuso, más conocido como padre Pepo, mezcla su vocación por la fe con la pasión por el fútbol y, sobre todo, el amor por Boca. Su figura se viralizó en las últimas horas justamente porque en medio de una ceremonia religiosa soltó una frase que sorprendió a muchos e hizo reír a tantos más: “Todo elementito que haya para bendecir, este es el momento de sacarlo (...) una estampita, alguna medallita, un rosario, alguna cadenita de algún club que quiera ganar la séptima Libertadores...”. El ya popular sacerdote tiene una historia de herencia de pasión Xeneize.

Pepo, como lo conocen tanto en Azul, de donde es oriundo, como en Olavarría, donde hoy oficia como religioso, cumplió 32 años hace pocos días y se ríe de su repentina fama en redes sociales.

La frase que le dejó en claro que cualquier elección era posible, menos no ser de Boca

“Soy de Boca porque así me lo transmitió mi viejo, que era un re fanático. Me acuerdo que él nos decía: 'De religión y política, lo que quieran; pero de Boca'”. Esteban Pepo Gennuso es todo un personaje y rompe el molde con el sentido de acercar a la gente a la religión o, mejor, a una forma de vida más conectada con la fe y los buenos hábitos.

Por qué decidió ser sacerdote, todo sobre su pasión por Boca, el jugador del Xeneize al que le gustaría conocer y su sueño de ir a La Bombonera, todo en esta charla imperdible.

De la Universidad a la Iglesia

Al terminar el secundario, Pepo Gennuso hizo un particular cambio de institución: “Probé con veterinaria después de la escuela, pero duró poco y enseguida encaré para el Seminario”. Así, en marzo de 2019, el azuleño fue consagrado presbítero en una ceremonia oficiada por el obispo diocesano Monseñor Hugo Manuel Salaberry.

De Boca desde la cuna

El corazón azul y oro de este particular cura tiene un origen pero, sobre todo, una especie de imposición que con todo gusto asumió: “La pasión por Boca la tengo desde chiquito. Me la contagió mi viejo, Daniel, un re fanático de Boca. Incluso es uno de los socios fundadores de la Peña de Azul. En joda nos decía: 'De religión y política, lo que quieran; pero de Boca'”.

Cura, bostero y bromista

Pepo Gennuso también mostró que tiene dotes para el humor: “No me molesta que me llamen cura bostero, para nada. No alcanza para ser el Cura Brochero, que es Santo, pero me acerco bastante”.

Una definición que lo dice todo

“Llevo mi pasión a las ceremonias, siempre tiro algún chiste así en los bautismos, porque se une con mi otra pasión que es Jesús. Digamos que en mi corazón bostero está Jesús y en mi corazón cristiano la Azul y Oro”.

Su fantismo por Palermo y Riquelme

“De anécdota, la más linda que recuerdo es haber madrugado para ver la final con el Madrid, en Japón. Además de la devoción por Palermo y Riquelme. Aunque mi gran debilidad siempre han sido los arqueros, cuando jugaba me encanta tirarme al grito de: 'El Paaaaaaaato'”.

El sueño de conocer La Bombonera

“Aún no conozco la Bombonera ni de visita, esperemos que pronto sé dé”.

El jugador al que quiere conocer

“A los pibes a todos, porque le meten una garra hermosa. Es una gran alegría ver cómo la pelean y la luchan. De los más grandes me encantaría conocer a Marcos Rojo”.

Un pálpito para el Superclásico...

“Siempre sumar de a tres. Aunque parezca difícil. Pero lo que más palpita está semana son nuestros corazones. Se viene una seguidilla áspera”.

Con la de Boca y la de la Selección a casi todos lados

“Menos a misa, después la uso casi siempre. Hasta en algún campamento me ha pasado de estar, pero sobre todo con la de la Selección. Pero entre jóvenes”.

Pidió por la séptima Libertadores

“Todo elementito que haya para bendecir, este es el momento de sacarlo, que queda bendito. Si tenemos estampita, tenemos alguna medallita, un rosario, alguna cadenita de algún club que quiera ganar la séptima Libertadores todo eso va muy bien, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. (Fuente TN)