Escándalo en Olimpo: acusan al ex DT de pedirle favores sexuales a los jugadores

El club Olimpo de Bahía Blanca se ve envuelto en un escándalo tras la repentina salida de su director técnico Alejandro Abaurre, quien “por motivos personales” regresó a Mendoza horas antes de ser acusado por pedir “favores sexuales” a los jugadores para ponerlos como titulares del equipo.

La denuncia fue publicada por el medio local de Bahía Blanca La Brújula 24 donde indicaron que el DT de 48 años “pedía favores sexuales a cambio de tener mayor presencia en el primer equipo” y que “algún testigo habría visto en el vestuario una situación comprometedora entre el ex DT de Olimpo y un jugador”.

Es por este motivo, que los propios futbolistas habrían reclamado la salida de Abaurre. "Es un violín. Que no siga porque lo denunciamos", habrían manifestado los jugadores.

Incluso, un dirigente de Olimpo declaró al respecto: "No podría confirmar nada, pero hubo situaciones poco claras entre el entrenador y, al menos, un jugador".

Sin embargo, “por el momento no hay denuncia penal ni tampoco dichos públicos”, aclararon desde el portal bahiense.

Ángel Tuma, presiden del club de Bahía Blanca informó que Abaurre "no terminó con una buena relación con el plantel. Hubo una discusión con ellos y el preparador físico se puso del lado de los jugadores, es increíble. Después de eso, la relación quedó rota”.

En ese sentido, Tima defendió a Abaurre: “Pongo las manos en el fuego por Abaurre. Desmiento totalmente que hubo algún tipo de denuncia sexual o algo sexual" aunque después mencionó que “si pasó es muy grave”.

A través de las redes sociales del club, el DT decidió despedirse de la institución con un video en el que explicaba los motivos de su salida.

"Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de Olimpo, agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá, que la pasé de la mejor manera. Me voy de la mejor manera del club porque me han tratado de la mejor forma posible”, sostuvo Abaurre en el video.

Y declaró sobre su salida: “Tengo que dejar el cargo por problemas personales, por esas cuestiones, pero tengo la esperanza de volver algún día, porque es un desafío que a uno le gusta y ojalá lo pueda volver a cumplir".