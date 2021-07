Esperarán a Romero hasta último momento

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aún no tiene paz de cara que los cuartos de final de la Copa América donde jugará el sábado ante Ecuador. Lo que pasa es que aún no está confirmada la presencia del defensor Cristián Romero.

El cordobés sufrió una distensión en una de sus rodillas la semana pasada y eso lo dejó afuera del partido ante Bolivia y de lo entrenamientos. Ahora buscarán que llegue al partido del sábado y son optimistas.

En caso que no esté del 100% Scaloni tiene la intención de ponerlo en el once pero el problema es que el Atalanta de Italia, dueño de su pase, avisó que no están de acuerdo que juegue si no está en condiciones de hacerlo.

Si Romero, que es una de las revelaciones hasta ahora, no llega, su lugar será ocupado por Germán Pezzela haciendo dupla con Nicolás Ottamendi.