Facu Nieva Biza vuelve a hacer historia: fue plata en el mundial de patín en Asunción 2026

El patinaje artístico argentino volvió a tener un motivo de celebración en el escenario internacional de la mano del catamarqueño Facundo Javier Nieva Biza, quien se consagró subcampeón mundial en la modalidad Solo Dance Senior Masculino durante los World Skate Games Asunción 2026. El deportista alcanzó la medalla de plata y se ubicó en el segundo lugar de una competencia que reunió a representantes de distintos puntos del mundo.

Con un puntaje total de 162,43, Nieva Biza consiguió una nueva distinción para la Argentina en una de las citas internacionales más importantes de la disciplina. Su actuación le permitió subir al podio mundial y reafirmar su lugar como representante de la Selección Argentina de Patinaje Artístico.

El resultado en Asunción constituye un nuevo logro para el patinador catamarqueño, que volvió a destacarse en una competencia de alcance mundial. La medalla de plata no solo representa una posición de privilegio en la clasificación, sino que también refleja el trabajo deportivo que hay detrás de su participación, con preparación, compromiso y acompañamiento técnico.

La consagración de Facundo Javier Nieva Biza volvió a poner en primer plano al patinaje artístico de Catamarca, a través de un atleta que consiguió posicionarse entre los mejores del mundo en su categoría. Su desempeño fue celebrado tanto por las autoridades deportivas provinciales como por la entidad nacional que acompaña el desarrollo de esta disciplina en el país.

El reconocimiento de la Confederación Argentina de Patinaje

Tras conocerse el resultado, la Confederación Argentina de Patinaje destacó la actuación del deportista y vinculó la medalla obtenida con el trabajo realizado junto a su equipo técnico. Desde la entidad remarcaron que este tipo de resultados son consecuencia de la preparación y el compromiso que acompañan el recorrido competitivo de los atletas.

"Este resultado refleja el trabajo, la preparación y el compromiso del deportista junto a su equipo técnico, consolidando la presencia argentina en el escenario mundial. Desde la Confederación Argentina de Patinaje celebramos este nuevo logro del patinaje artístico nacional y continuamos acompañando el desarrollo de nuestros atletas", mencionó la institución.

El mensaje de la Confederación puso el acento en dos aspectos centrales del logro: el desempeño individual de Nieva Biza y el trabajo compartido con el equipo que lo acompaña. La obtención de la medalla de plata en los World Skate Games Asunción 2026 fue presentada, además, como un aporte a la presencia argentina en el ámbito internacional del patinaje artístico.

En ese sentido, el reconocimiento institucional trascendió el resultado puntual de la competencia y se extendió al proceso de preparación que permite a los deportistas afrontar desafíos de esta magnitud. La entidad también ratificó su acompañamiento al desarrollo de los atletas, en el marco de una disciplina en la que la participación internacional constituye una instancia de especial relevancia.

Deportes de Catamarca celebró el desempeño del patinador

El logro también fue destacado por la Secretaría de Deportes de Catamarca, que puso de relieve la medalla de plata conseguida por el representante provincial en la modalidad identificada como Solo Dance Men Seniors.

Desde el organismo provincial señalaron que el resultado forma parte de una temporada destacada para el deportista y lo relacionaron con el trabajo que viene realizando y con su crecimiento dentro de la disciplina.

"Una muestra más de su gran año, el impecable trabajo que está realizando y su exponencial crecimiento en la disciplina donde ya es un referente a nivel internacional", expresaron desde la Secretaría de Deportes.

Las palabras de la institución provincial subrayaron la continuidad de los resultados deportivos de Nieva Biza y su evolución en el patinaje artístico. La medalla obtenida en Asunción se incorporó así a una trayectoria que, según destacaron las autoridades, muestra un crecimiento sostenido y una presencia cada vez más reconocida en el ámbito internacional.

"Es un gran orgullo para toda la provincia y el país con tu humildad y tu esfuerzo diario por estar entre los mejores del mundo", apuntaron desde el organismo.