La organización del México Major Premier Padel 2026 anunció una modificación en el calendario de competición como consecuencia de las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en Acapulco. El pronóstico de lluvias a lo largo de toda la jornada llevó a las autoridades del certamen a reprogramar las semifinales, que finalmente se disputarán este domingo 29 de noviembre.

La decisión fue comunicada oficialmente por Premier Padel, que informó que el cambio responde a las condiciones climáticas previstas para la ciudad mexicana y que la nueva programación mantendrá el mismo horario y formato establecidos originalmente para esta instancia del campeonato.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, las semifinales del GNP México Major Premier Padel 2026 comenzarán a las 16.00, hora local de Acapulco. De esta manera, los encuentros que debían desarrollarse durante la jornada del sábado pasarán al domingo, con una modificación en el cronograma que también repercutirá en la definición del torneo.

La reprogramación constituye un cambio importante en la agenda deportiva del certamen, ya que las condiciones meteorológicas obligaron a reorganizar las dos instancias finales de la competencia. La organización resolvió priorizar una nueva fecha para las semifinales y establecer el lunes como jornada destinada a conocer a los campeones de esta edición.

El comunicado oficial de Premier Padel

A través de una comunicación institucional, Premier Padel explicó los motivos de la decisión y confirmó las nuevas fechas para las instancias decisivas del campeonato.

El mensaje señaló: debido a las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en Acapulco, con pronóstico de lluvia a lo largo de la jornada, las semifinales del GNP México Major Premier Padel 2026 fueron reprogramadas para el domingo 29 de noviembre, manteniendo el mismo horario y formato, con inicio previsto a las 16.00, hora local.

Asimismo, el comunicado estableció que las finales se disputarán el lunes 30 de noviembre, a partir de las 18.00, hora local.

De esta manera, el torneo tendrá una jornada adicional para completar su programación, con las semifinales concentradas el domingo y la definición de los títulos prevista para el lunes. En relación con el acceso del público, Premier Padel indicó que quienes necesiten información sobre la boletería deberán consultar los canales oficiales del GNP México Major, donde se brindarán los detalles correspondientes.

Los cruces programados para las semifinales

La programación deportiva contempla enfrentamientos de primer nivel, tanto en la competencia femenina como en la masculina. La cancha estadio será el escenario de los encuentros previstos para esta instancia, con parejas que buscarán conseguir un lugar en las finales.

Según el cronograma difundido, el primer partido comenzará a las 19.00 de Argentina y tendrá como protagonistas a Ari Sánchez y Andrea Ustero frente a Paula Josemaría y Bea González.

A continuación, será el turno del enfrentamiento masculino entre Íñigo Jofre y Juanlu Esbrí frente a Gonza Alfonso y Tino Libaak.

La programación también incluye otros dos cruces correspondientes a las semifinales. En el apartado femenino, el encuentro entre Delfi Brea y Gemma Triay frente a Martina Calvo y Claudia Fernández figura previsto para no antes de las 22.00 del lunes 30 de noviembre.

Posteriormente, se anuncia el partido masculino entre Arturo Coello y Agustín Tapia frente a Jairo Bautista y Lucas Bergamini.

Los encuentros consignados para la cancha estadio son los siguientes:

Primer partido femenino: Ari Sánchez / Andrea Ustero vs. Paula Josemaría / Bea González. Horario: 19.00 de Argentina.

Segundo partido masculino: Íñigo Jofre / Juanlu Esbrí vs. Gonza Alfonso / Tino Libaak. A continuación del primer encuentro.

Tercer partido femenino: Delfi Brea / Gemma Triay vs. Martina Calvo / Claudia Fernández. No antes de las 22.00 del lunes 30 de noviembre, según el cronograma informado.

Cuarto partido masculino: Arturo Coello / Agustín Tapia vs. Jairo Bautista / Lucas Bergamini. A continuación del encuentro anterior.

La programación reúne así a importantes parejas del circuito, con cruces femeninos y masculinos que forman parte de la instancia decisiva del México Major.