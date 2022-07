Franco Colapinto sumó su tercer podio en la temporada y terminó segundo en la carrera sprint de Hungría

El nombre de Franco Colapinto es la esperanza que tiene el automovilismo argentino para volver a tener en un futuro cercano un piloto en la Fórmula 1. Y así lo está demostrando en la presente temporada de la Fórmula 3. En la carrera sprint de este sábado que la categoría disputó en Hungría, el joven de 19 años finalizó en el segundo puesto detrás del ganador, el brasileño Caio Collet.

De esta manera, Colapinto consiguió el tercer podio en lo que va del 2022 tras el triunfo en Imola, Italia, y el tercer lugar que había logrado en Austria. El conductor del Van Amersfoort Racing ya sumó 51 de los 64 puntos que tiene el equipo en lo que va del certamen y está en la posición número 7 en el campeonato de pilotos que lidera el francés Isack Hadjar (104).

El argentino largó desde la segunda colocación, tras ser 11° en la clasificación e invertir los puestos de salida por el formato que tiene la categoría. Franco aprovechó su capacidad de manejo en piso húmedo y superó en la primera curva a Oliver Goethe para quedar en el primer lugar de la carrera. Un despiste de David Vidales en ese sector provocó el ingreso del Safety Car, lo que le impidió a Colapinto sacar diferencia en la punta.

Tras varios giros de resistencia en la primera ubicación ante los embates de Collet y Hadjar, el décimo giro en el circuito Hungaroring es un autódromo localizado en Mogyoród, Franco se pasó un poco en el radio de giro de la tercera curva y el brasileño aprovechó para lograr el sobrepaso. En la parte final de la prueba, el argentino logró tomar una tranquilizadora distancia sobre el líder del mundial de pilotos, que cometió un error y cayó al sexto puesto.

“Desde la tercera vuelta empecé a tener un problema eléctrico en el auto. Se paraba por completo, no tenía cambios, el acelerador, no funcionaba nada por unos segundos y volvía. Así que tuve que hacer varias veces el sistema de apagar el auto por completo y volverlo a encender, pero mientras iba andando. Lo hice un par de veces cuando entró el safety car, y después empecé a desacelerar un poco para que eso no sucediera tan seguido”, dijo el piloto del VAR en diálogo con Fox Sports.

“Fue una carrera difícil, con el piso húmedo y la pista cambiando tanto, pero la verdad que contento por haber terminado. No pensé que íbamos a terminar cuando empezamos con estos problemas tan temprano en la carrera. Muy contento de haber sumado estos puntos y otro podio”, agregó Colapinto.

Este domingo, el argentino largará 11° en la segunda competencia del fin de semana para la Fórmula 3. Luego de este pasó por Hungría, a Colapinto le quedarán otras tres fechas para seguir mostrando todo su potencial al frente del volante: del 25 al 27 de agosto, la categoría acompañará a la F1 a Bélgica en el icónico trazado de Spa-Francorchamps. A continuación, la cita será del 1 al 3 de septiembre en los Países Bajos (Zandvoort) y el calendario llegará a su fin en Monza el fin de semana siguiente (8 al 10).