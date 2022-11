Gallardo en su adiós al Millonario: "Gracias, los amo, los voy a extrañar"

Finalmente Marcelo Gallardo se fue de River. Un mes después de anunciarlo en el club, el Muñeco dirigió por última vez al equipo, que le regaló un contundente 4-0 sobre el Betis, en un amistoso jugado en Mendoza. Y en ese estadio Malvinas Argentinas que tantas alegrías le dio durante el ciclo (ganó todos los partidos que jugó ahí), MG tomó el micrófono y les dejó un discurso emotivo a los fanáticos.

Parado en la mitad de la cancha, y luego de solucionarse un pequeño problema con el sonido del micrófono, el ya ex técnico millonario fue muy agradecido, contó sensaciones de estos últimos días y remarcó que va a extrañar River pero que nunca se va a ir. Marcelo Gallardo y Javier Pinola, un doble adiós. (prensa River Plate)

Apenas finalizada la goleada a los dirigidos por Manuel Pellegrini (goles de Zuculini, uno en contra, Borja y Beltrán), Gallardo se abrazó con cada uno de sus ayudantes y vio cómo los jugadores se ponían una camiseta con la 10 y su nombre en las espaldas. Ahí, con más emociones entre tantas, le habló a todo el estadio y a los millones de fanáticos millonarios en todo el mundo.

El discurso de Gallardo

"Buenas tardes a todos. Estas últimas fueron semanas de muchas emociones y muy fuertes, que vivimos con el equipo. Llegó el final del viaje, un viaje que ha sido de lo más hermoso que uno puede imaginar. Fueron más de ocho años. Sinceramente tengo palabras de agradecimiento con el cuerpo técnico, con todos los jugadores y co los directivos. Hemos llorado bastante en estas semanas. Cuando te vas de tu casa, queda un sentimiento muy fuerte. Siguen las lágrimas abiertas. Hoy fue un día muy difícil, despedirme en una ciudad que nos trató tan bien en todos estos años. Donde hemos tenido partidos muy significativos para esta etapa".

"Gracias al hincha de River, que nos acompañó de norte a sur durante todo el trayecto. Han sido muy generosos, leales, un sostén constante, fieles con nosotros. Y no quiero decir más nada porque estoy muy feliz de despedirme así. Los quiero, los voy a extrañar, los voy a extrañar mucho, voy a extrañar a todos. me gustaría abrazarme con todos para entender lo fuerte que es este sentimiento. Nunca me voy a ir de River porque River es parte de mi vida. Gracias Mendoza y gracias a los hinchas de todo el mundo por habernos acompañado en este viaje. Gracias, los amo, de corazón."

El sucesor

Aunque todavía no es oficial, ya es más que un secreto a voces que Martín Demichelis asumirá el tremendo y hermoso desafío de reemplazar a la leyenda. La idea de la Comisión Directiva del club es anunciarlo esta misma semana, ya que el ex entrenador de las juveniles del Bayern Munich llegará a Buenos Aires justamente para el regreso al club donde debutó en otro rol.

Justamente en el cuerpo técnico que se viene uno de los integrantes sería Javier Pinola, que este domingo al mediodía les avisó a sus compañeros que se retira como jugador.