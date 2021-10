Inminente renuncia de Tabárez

El equipo de Uruguay quedó en quinto lugar en zona de repechaje, con su 0-0 de vs. Colombia, el 0-3 vs. Argentina y el 1-4 vs. Brasil. Esto dará por terminado al histórico ciclo de Tabárez después de 15 años. "Fue una reunión muy correcta y mañana (domingo) vamos a tomar una decisión", soltó Ignacio Alonso, el presidente de la AUF.

Este sábado los directivos de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) organizaron una reunión con el cuerpo técnico en el Complejo Celeste con la idea de terminar el histórico ciclo. Así, el nombre que suena fuerte para reemplazarlo es el de Diego Aguirre, el ex DT de San Lorenzo, que acaba de dejar el cargo en el Inter de Porto Alegre. Ya estuvo al frente de la Sub 20 charrúa entre 2007 y 2009. También apareció en carpeta Alexander Medina, una opción más difícil por su gran momento al mando de Talleres.

Según medios uruguayos, la decisión estaría basada en la falta de respuestas que mostró la selección charrúa en los últimos encuentros. Todo esto sumado a que sólo faltan seis fechas para el final de las Eliminatorias y el pasaje a Qatar 2022 está en riesgo. "Fuimos muy superados por Brasil y me hago cargo, soy el total responsable de esta derrota", había dicho el Maestro en Brasil, tras el 1-4.

De confirmarse las versiones, el nuevo entrenador de Uruguay estaría debutando el 11 de noviembre ante Argentina en el Campeón del Siglo, la cancha de Peñarol. Nada menos que un clásico por Eliminatorias sabiendo que en el segundo compromiso de esa fecha FIFA a la Celeste le tocará visitar a Bolivia en La Paz. Dos partidos que pueden ser decisivos tanto para bien como para mal para el futuro.