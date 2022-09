Juegos Nacionales Evita: clasificados en deporte adaptado

En dos jornadas, se desarrolló días atrás la clasificación de la Etapa Provincial de los Juegos Nacionales Evita con la organización de las Direcciones Provinciales de Deporte Adaptado y Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en las distintas disciplinas participantes.

En Sub 14, representarán a la provincia Milagros Barrientos (Santa Rosa) en 80 metros y lanzamiento de bala, Javier Palavecino (La Paz) en 80 metros y salto en largo y Jerónimo Tarifa (Santa María) en 80 metros y lanzamiento de bala (Motor); Rocío Herrera (Capital) en 80 metros y lanzamiento de clava (Parálisis cerebral); Nicol Aciar (Santa María) 80 metros y salto en largo (Visual); Valentina Mazza (Santa Rosa), Leandro Toledo (Valle Viejo) en 80 metros y lanzamiento de bala, y Cristian Toledo (Valle Viejo) 150 metros y lanzamiento de bala (Intelectual).

En Sub 16, los clasificados son Magalí Contreras (La Paz), y Benjamín Valdez (Capital) y Jeremías Bustos (La Paz) en 80 metros y lanzamiento de bala (Motor); Sofía Salgado (Belén) en 80 metros y lanzamiento de bala; Celeste Mancilla y Coronel Nicolás (La Paz) en 80 metros y salto en largo (PC); Lautaro Silva (La Paz) en 150 metros y salto en largo (Visual); Candela Aranda (Pomán) en 80 metros y lanzamiento de bala; Yonathan Chaile (Belén) en 80 metros y salto en largo y Federico Chayle (Fray Mamerto Esquiú) en 150 metros y salto en largo (Int.).

Por otra parte, en Sub 18, irán a Mar del Plata Victoria Contreras (Belén) en 200 metros y lanzamiento de bala, Luciana Ríos (Belén) y Thomás Quiroga (Capital) en 100 metros y lanzamiento de bala (Motor); Adriana Cheverrier y Ayelén Herrera (Santa Rosa) en 100 metros y lanzamiento de bala (PC); Tamara Silva (La Paz) en 100 metros y salto en largo (Visual); Ana Alderete Bulacios (Capital) en 100 metros y salto en largo, Yamil Ríos (Belén) en 200 metros y salto en largo, Marcos Quinteros (Pomán) en 200 metros y lanzamiento de bala; Milagros Álvarez (Capital) e Ignacio Torres (Santa María) en 100 metros y lanzamiento de bala (Int.).