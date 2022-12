La AFA busca un acuerdo con Lionel Scaloni para confirmar la renovación de su contrato

os festejos por el campeonato del mundo logrado por la Selección argentina siguen por todo el país. Mientras hoy se dan los últimos homenajes a los jugadores del seleccionado nacional que se consagró en el Mundial de Qatar, en la AFA tienen un objetivo muy importante para los próximos días: lograr el acuerdo definitivo y la firma de Lionel Scaloni que confirme la renovación de contrato anunciada por Chiqui Tapia en septiembre pasado en sus redes sociales.

Scaloni está descansando en Pujato, su pueblo natal, y en breve volará a Mallorca para reencontrarse con su mujer y sus hijos. El seleccionador todavía no renovó el contrato que se vence esta semana, aunque ya manifestó públicamente su intención de seguir en el cargo que asumió en agosto de 2018 de manera interina luego de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia.

Por estas horas hay un gran hermetismo sobre la negociación entre la AFA y Scaloni. Aquel anuncio de Tapia en Twitter diciendo “hay Scaloneta para rato” todavía no se concretó en la firma. Lo que se avanzó en su momento entró en un impasse por el Mundial de Qatar, y ahora deberá retomarse para cerrar el acuerdo hasta el Mundial de 2026.

Desde la AFA saben que tendrán que hacer un esfuerzo económico para mejorar el contrato del seleccionador porque ahora es campeón del mundo. El DT de 44 años llevó a la Argentina a levantar la Copa después de 36 años, y desde el 18 de diciembre cotiza mucho más que antes. Seguramente Tapia tendrá que ajustar los números en las próximas reuniones que tenga con Matías Aldao, el representante de Scaloni, quien prefirió no hablar sobre el tema.

Tapia está dispuesto a mejorar el sueldo de Scaloni para no perderlo y los próximos días buscará llegar a un acuerdo total. El DT fue su gran apuesta cuando la mayoría cuestionaba la designación por su falta de experiencia. Además, la consagración en Qatar le permitió a la AFA ingresar 52 millones de dólares como premios (42 de la FIFA y 10 de la Conmebol) y los números del contrato no deberían ser un impedimento.

Por qué todavía no se firmó el contrato de Lionel Scaloni con la AFA

La gran pregunta que surgió en las redes sociales en los últimos días es por qué todavía no se firmó el contrato de Scaloni con la AFA, si Chiqui Tapia lo había anunciado hace más de tres meses. En principio, todavía no se dio el acuerdo final en el sueldo que cobrará el seleccionador. Ese no es un punto menor aunque debería solucionarse. Además, durante el Mundial de Qatar todas las energías estuvieron puestas en la competencia y el tema recién se retomará en estos días.

“Firmá el contrato”, le cantaron los jugadores al DT en el vestuario luego de la consagración en la final contra Francia, al tiempo que también le pidieron a Tapia que acelere con la renovación.

La relación entre las partes es buena y todo podría resolverse en las próximas reuniones. De hecho, en AFA no quieren dejar pasar mucho tiempo para que la renovación anunciada no siga en el aire.

Scaloni y Tapia: acuerdo de palabra para seguir con el proyecto

Durante la gira por Estados Unidos que realizó la Selección argentina en septiembre pasado, con amistosos ante Honduras y Jamaica, Scaloni y Tapia llegaron a un entendimiento para continuar el proyecto que arrancó hace cuatro años, y que incluye a Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar como integrantes del cuerpo técnico.

“Claro que sí. Quién no va a tener ganas de seguir. Con el presidente tengo la mejor relación. Tuvimos reuniones, encaminado, hay cosas para aceitar. Las ganas están, la predisposición también, más con el grupo que se brinda de esta manera. En base a pensar en un proceso, y no depender de resultados. Soy un agradecido del presidente y de la gente”, declaró Scaloni en su momento. Sin embargo, todavía falta lo más importante: el acuerdo final y la firma.