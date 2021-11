La bronca de Enzo Pérez tras la lesión en su codo: Me dijeron que me olvide del campeonato

La mala noticia de este River que acaricia una vuelta olímpica fue la grave lesión que sufrió Enzo Pérez en el juego ante Platenso. Y después de realizarse estudios, fue el mediocampista quien brindó este lunes al mediodía detalles de lo que sucedió pero además dejó una certeza: "Me dijeron que me olvide del campeonato".

"Me van a comunicar mejor lo que tengo, esperando a que lo vean los médicos y tomaremos la mejor solución posible. Cuando estaba en el campo de juego le pregunté al médico en el banco el tiempo de recuperación, pero me dijo ´olvidate del campeonato´. Ahí me cayó la ficha, por eso el llanto, pero ya pensando en la recuperación...", repasó el futbolista sobre la lesión que tuvo en su brazo izquierdo y que lo alejará de las canchas hasta 2022.

Sin embargo, pese a perderse el final del torneo y la vuelta olímpica en la cancha, el mendocino adelantó que "la cabeza tiene que estar fuerte, en la recuperación, pensando en apoyar a mis compañeros y pensando de la mejor manera", pero también admitió que "me conocen bien y saben que soy fuerte, pero en ese momento se te vienen muchas cosas a la cabeza. Les agradecí porque me acompañaron en este tiempo".

Enzo Pérez se luxó el codo izquierdo.

El juego en Vicente López (fue triunfo por 1 a 0 con un gol de Julián Álvarez) tuvo fricción pero la jugada de la lesión fue aislada. Y es un mal que atravesó a River durante todo el año. "Se me había salido el codo de lugar y en la cancha me lo acomodaron... Pero como equipo estamos bien, fuertes. Hay una estadística de 26 jugadores lesionados en 26 partidos, pero hemos sacado muchos puntos en diferentes momentos y con diferentes equipos. Siempre hemos dicho que nosotros ponemos por delante de todo al grupo, al plantel, y lo hemos demostrado", profundizó el jugador que disputó el Mundial de Rusia en 2018 con la Selección Argentina.

A la hora de hablar de su posible reemplazante para medirse ante Racing, Enzo Pérez fue claro: "No sé cómo lo armará Marcelo (Gallardo), pero al que le toque lo tiene merecido. Todos saben la importancia que tiene Leo (Ponzio) en el grupo y esperaremos qué decide el técnico en ese momento". Y luego amplió su mirada de lo que significó quedarse en el club cuando estuvo cerca de emigrar a inicio de año.

"Son situaciones que los futbolistas vivimos y más en el club que estamos porque vienen a buscarte. La decisión que tomé, a nivel familiar, fue la quedarme. Siempre pongo sobre la mesa todo, no elijo una cosa por otra, y hoy estoy en el lugar que estoy porque deseo. No voy a poder terminarlo adentro de la cancha como quería estar, pero apoyar a mis compañeros desde afuera, ayudarlos desde alguna palabra de aliento y ojalá que el jueves podamos hacer un buen partido", describió una de las figuras del equipo que se consagrará en el fútbol argentino en los próximos días.

El momento de la caída que provocó la lesión en el codo de Enzo Pérez.

Enzo Pérez y el futuro de Gallardo. "Particularmente con él (Gallardo) no hablé del tema. Estamos todos ansiosos por su decisión. Siendo parte de River, como hincha, ojalá que se quede. Es un tema que lo va a decidir él con su cuerpo técnico a fin de año".

Enzo Pérez y el presente de Julián Álvarez. "Julián le tocó vivir varios momentos en el club. lleva tres años con nosotros, le tocó tener buenos rendimientos. Los que llevamos mucho tiempo acá, los que tenemos experiencia, tratamos de apoyarlo, llevarlo y el momento que está teniendo lo viva bien. Es un chico que está concentrado en lo que quiere, tiene una gran familia que lo acompaña y que está arriba de él para cuando pasan estas cosas de hablarse de muchos clubes él está concentrado. Es merecido lo que le pasa y nosotros que estamos a su alrededor lo acompañamos de la mejor manera